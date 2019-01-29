Гороскоп удачи на неделю с 28 января по 3 февраля для всех знаков Зодиака

В жизни каждого человека бывают фартовые периоды и полосы неудач. Астрологи составили гороскоп удачи на эту неделю для каждого знака Зодиака, который поможет добиться успеха.

Овен. Отличные организаторские способности помогут вам добиться успеха на этой неделе. Особенно это касается тех овнов, которые занимают руководящие посты.

Телец. Основательность при подходе к решению любой проблемы, будет способствовать получению прибыли. На удачу в этом смысле можно рассчитывать в четверг и пятницу. Это лучшие дни, в которые, даже, невозможное может оказаться возможным.

Близнецы. Врожденный актерский талант поспособствует тому, что к вам станут прислушиваться окружающими. Везти вам будет в таких сферах, как культура, работа с людьми, волонтерство. Самый везучий день - пятница.

Рак. Подвешенный язык и способность убеждать помогут вам достичь поставленных целей в кратчайшие сроки. Нужно быть более реалистичными и рисковать. Риски будут полностью оправданы в среду и субботу.

Лев. Рожденным под этим знаком, помогут достичь успеха лидерские и организаторские качества. Если правильно расставить приоритеты на этой неделе, то работа будет вам в радость. Самыми благоприятными днями станут вторник и четверг.

Дева. Ясный и практичный ум, а также высокий интеллект помогут Девам покорить новые вершины. Путь к успеху будет тернистым, но вы сумеете преодолеть все преграды, оказавшись победителем. Больше всего повезет в пятницу и субботу.

Весы. Представителей этого знака к успеху приведет их врожденная дипломатичность. Гибкое мышление - это козырь Весов, они ним умело пользуются. Умение идти на компромисс позволит в четверг и воскресенье заработать хорошие деньги.

Скорпион. Если не станете идти наперекор своим желаниям и доверитесь собственной интуиции, то все в эти семь дней может сложиться для вас просто замечательно. Все шансы на успех есть во вторник и воскресенье.

Стрелец. Дар убеждения, которым вы обладаете, пригодится вам и на этой неделе, когда необходимо будет склонить партнеров в пользу своего решения. Самыми подходящими для этого днями станут вторник, четверг и суббота.

Козерог. Самым коротким путем к признанию для Козерогов может стать участие в каком-то общественном проекте, после чего они станут узнаваемыми. Участие в подобном в пятницу и субботу перевернет все с ног на голову в жизни Козерогов.

Водолей. Хотите поймать удачу за хвост и не отпускать ее? Тогда нужно проявлять уверенность и терпеливость. Дисциплина и выполнение всех обещаний поспособствует привлечению удачи на вашу сторону в понедельник и субботу.

Рыбы. Представители этого знака могут рассчитывать на везение в четверг, пятницу. Воскресенье. Благодаря своей доброжелательности, Рыбы достигнут стабильности и гармонии.

Фото: pinme.ru

Еще по теме:

Удача - случайность или закономерность?

Можно ли привлечь госпожу Удачу

Как избавиться от проблем и привлечь удачу

"Домашняя" магия для привлечения удачи