Гипноз - способ познать себя изнутри

Сознание каждого человека хранит всю полученную информацию на протяжении жизни. Особое состояние сознания может помочь вспомнить былое, а также ответить самому себе не интересующие вопросы. Добиться такого эффекта можно благодаря эриксоновскому гипнозу.

Чаще всего понятие "гипноз" вызывает в голове людей следующие мнения: направленный прямо в глаза взор, повелительные внушения тихим голосом, метка, куда нужно безотрывно смотреть, маятники и т. д. В реальной же жизни применение гипноза поменялось со второй половины 19-го века, когда доктор Жан-Мартен Шарко из Франции стал применять стандартный вид гипноза в медицине.

Эриксоновский гипноз назван в честь американского психиатра Милтона Эриксона. Он болел полиомиелитом и чтобы снизить болевой синдром, врач применял самогипноз. Далее, Милтон начал внедрять гипнотические методы в рабочую деятельность с пациентами.

Положительное влияние транса

Эриксон был уверен, что каждый человек обладает возможностью "путешествовать" по своему сознанию, иначе именуемое "трансом". Помимо этого, люди занимаются самогипнозом каждый день, например, находясь на границе сна и реальности, мы видим красочные картины и образы, которые и транспортируют нас в мир сна. Или другая ситуация: человек едет в автобусе и в определенное время он перестает реагировать на голоса других людей, уходит в себя, и время до конечной точки маршрута пролетает в одно мгновение.

Транс — искаженное состояние сознания, когда взор акцентируется не на окружающем мире, а на внутреннем. Мозгу сложно ежедневно пребывать в состоянии сознательно контроля, ввиду этого он нуждается в периодах расслабления (транса). Именно в это время психика начинает работать иначе: просыпается рабочая деятельность у сфер, ответственных за интуицию, за образное мышление и за творческое видение мира. Становится открытым доступ к данным внутреннего опыта.

В таком состоянии сознания человек получает озарение, а порой может найти ответы на вопросы, которые мучали несколько лет.

Терапевт-сопровождающий

Вышеописанный способ гипноза по Эриксону достаточно мягкий и недирективный. Этот вид сугубо индивидуален, он не обладает четкой теоретической составляющей, под каждого пациента врач создает новую схему приемов. Милтона Эриксона называли вежливым взломщиком, умеющего тщательно подобрать отмычки.

При проведении сеанса терапевт вместе с клиентом погружается в транс, но в немного иной — более простой и контролируемый. Таким образом, врач может наблюдать за состоянием пациента.

Во время гипнотических процедур врач также использует определенный метафоричный язык. Он может делиться смешными историями, сказками, анекдотами — применяя метафоры, куда "вложены" послания для сознания пациента.

Слушая очередную притчу, пациент создает в голове образы героев, наблюдает сцены развития истории, находясь внутри сознания, живущего по собственным законам. Во время этого психотерапевт пытается расшифровать эти законы, проследить "территорию" и при помощи метафор предлагает расширить "карту" внутреннего мира, добавив туда прочие "земли".

Благодаря подобным действиям специалист помогает справиться с ограничениями, которые сознание блокирует, ввиду чего образуются различные проблемы.

Вышеуказанный метод гипноза окажет помощь людям с разными недугами — психологическими и психосоматическими. Способ поможет избавиться от страхов, пристрастий, травм после насильственных действий и от проблем в сексуальной жизни.

Фото: city-pilot.ru

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