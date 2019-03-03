Как избавиться от самокритики

Здоровая и обоснованная критика может послужить толчком к действию и помочь справиться с застоем в работе, домашних делах или семейных взаимоотношениях.

Человек понимает, что слова, сказанные в его адрес, имеют цену и аргументы, могут быть расценены как правильные, и действительно не позволяют ему сломиться. Но существование внутренней критики может мешать ситуации: зачастую она является токсичной, вредит и не может помочь на пути к мечте. Подобная критика называет вещ чужими именами и стремится сделать самооценку ниже, стараясь ударять в самые больные места. Не стоит избавляться от здоровой самокритики, помогающей и нужной, но что делать с токсичной?

Принцип круга встречается в жизни каждого человека, выполнение одинаковых действий и замкнутая цепочка, приводящая к начальному результату или совершению привычных событий, начинает постепенно проникать в разум. Люди не стараются избавиться от давления или выбежать из круга, они продолжают выполнять одинаковые действия, думая о случае или совпадениях. В цикл входят не только прослушивание музыки или пробежка по утрам, данным отличием характеризуются и эмоции, чувства, переживания, запоминающиеся под разными красками.

Критика так же является цикличной, её возможности безграничны, как и способности человека, но иногда она заставляет человека чувствовать обратное. Умение находить слабые стороны и работать над ними — большой плюс для личности, которая развивается и ставит определенные цели. Критика может сдерживать в своих сетях, не давать свободы для движения, говоря: "Это занятие для умных людей, они преуспели и чего-то достигли, лучше остаться дома". Самооценка падает, человек не может выбраться из круга. Для успешной борьбы нужно уменьшать громкость — первый шаг на пути преобразования токсичной критики в нормальную или полного избавлении от неё. Нужно представить пульт в руках, собрать силы и дать внутреннему голосу на время замолчать.

Критика помогает не всегда из-за чрезмерной громкости и невозможности человека контролировать внутренний голос. Сильное давление собственного разума и голоса, не позволяющего развиваться и становиться лучше, может закончится упадком сил и полным отсутствием желания совершать различные действия.

Для исправления ситуации и налаживания внутреннего покоя нужно постараться следовать правилам, они помогут успокоить внутреннего критика и сделать его более лояльным. Следует приобрести блокнот и записывать в него переживания, мысли и чувства, испытываемые за день. Подробное описание поможет понять, в каких местах самокритика звучит неоправданно. Не стоит стесняться собственных мыслей или ошибок, последние помогают двигаться, если внутренний критик одобряет такой подход. Можно попробовать заняться медитацией и договориться с собой об условиях, на которых нужно выносить критику и принимать её. Если поставить четкие границы, решить о важности и нужности здоровой самооценки, то желание критиковать нормальные поступки испарится за пару минут.

Фото: fazarosta. com

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