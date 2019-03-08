Процесс адаптации ребенка в новой школе может проходить трудно по разным причинам: он боится быть непонятым, ему страшно страшно оказаться в новой компании со своими интересами и привычками, он опасается, что дети будут над ним смеяться и даже третировать.

При правильной подготовке ребенок будет воспринимать переход в новую школу как этап жизни, который позволяет найти новых друзей, но это не отменяет страх оказаться в непривычной обстановке. Чтобы ребенок быстрее привык к своей новой школе и одноклассникам, родителям нужно поговорить с ним о важности этого шага, оказать нужную поддержку.

Знакомство со школой

Если у детей остаются плохие воспоминания о школе, значит им не повезло учиться в хорошей школе, с ответственными учителями. Хорошее начало для новичка - экскурсия по школе. Провести экскурсию может школьный психолог, её лучше проводить до начала обучения, когда ребенок еще не попал в коллектив. Но прекрасным вариантом будет и экскурсия, устроенная классным руководителем. Нужно показать родителям и ребенку, что школа - не место для развлечений или отдыха, здесь учатся, но никто не будет против, если ребенок будет высказывать свое мнение и делиться переживаниями с друзьями.

Создание папки для родителей

Её созданием так же может заняться детский психологе. Он должен собрать информацию об ученике у преподавателей, дать её оценку и ознакомить с ней родителей. Классический вариант кажется немного скучным, правда? Можно разнообразить папку данными о школе, столовой, кружках и возможных интересных местах, которые можно посетить вместе с малышом. Психолог должен посоветовать, как лучше подойти к ребенку с вопросами и узнать, что его беспокоит, почему не стоит сразу ругать его за двойки и как справиться с ошибками. Папка может находиться у родителей, они просто будут отдавать её в школу на время.

Встреча с ребятами и рассказ о себе

Не нужно принуждать ребенка рассказывать о своих переживаниях, если он захочет поделиться, сам расскажет. Похожего принципа стоит придерживаться и в школе. Но помочь можно - придумать формат диалога, который поможет новичку раскрыться и дать одноклассникам узнать его получше. Закрепощенный ребенок не может и слова сказать из-за внутреннего барьера и границ безопасности, мешающих завести друзей и раскрыться. Справиться с замкнутостью бывает сложно, но разговоры с ребятами помогут избавить от чувства ненужности. Только следует дать понять другим детям , что уважение к новичку должно стать основой для начальных отношений. Если это не привили им родители, придется потрудиться классному руководителю. Ведь учеба в коллективе сможет проходить хорошо и даваться легко, если этот коллектив будет сплоченным.

Фото:babyzzz.ru

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