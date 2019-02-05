О пользе коллекционирования марок

Многим коллекционирование марок видится блажью, хобби. Не более. Однако наблюдения психологов показали, что данный вид деятельности способен не только доставлять удовольствие своему владельцу, но и служит целям саморазвития, расширения кругозора и даже является потенциальным инструментом краткосрочной и долгосрочной психологической помощи.

Классики о марках

Речь пойдет не о классиках литературы, а о различных исторических фигурах прошлого.

Например, лауреат Нобелевской премии академик Павлов признавался, что марки положительно влияли на его здоровье.

Его современник Выготский не отмечал целебного воздействия марок среди перечня их свойств. По его мнению, само по себе коллекционирование марок является делом бестолковым. Но в связке с изучением географии, оценкой знака, практикой применения в почтовой переписке марки превращаются в бесценный клад для активно развивающегося ребенка.

Партийный деятель советского времени Ларионов признавал серьезный потенциал, заложенный в марках. Потенциал основан на художественной основе изображения, с помощью которого можно передавать различные идеи.

Применение на практике

В конце 19 века коллекционирование марок было введено в учебный процесс ряда учебных заведений Америки, а в учебниках по психологии было отмечено, что данное занятие способствует развитию детских инстинктов ребенка.

Один из отцов отечественного фоторепортажа К. Булла в свое время произвел на свет фотографию помещения лазарета Гатчинского сиротского института. На ней, в частности, запечатлен мальчик с альбомом марок. Возможно, воспитатели уже тогда использовали марки в терапевтической деятельности.

Терапия марками впервые получила широкую огласку в Польше. В 1950 годах она начала практиковаться в местных санаториях. Тамошние работники выявили, что те дети, которые занимаются коллекционированием марок, быстрее поправлялись и успешнее преодолевали последствия травмирующих психику ситуаций. В этом же году, на эту тему была организована международная конференция под названием "Филатерия в деле реабилитации детей".

Доказательством того, что терапию марками признали, является расширение географии ее применения. В частности, известный всему миру центр восстановления движения, который расположен в немецком городе Констанц, "намотал данный метод на ус". Ее тогдашний руководитель профессор Вейс отмечал, что терапия марками требует глубоких научных исследований.

Представители психологической школы РГПУ им. Герцена ставят данный метод в один ряд с другими направлениями арт-терапии: терапией музыкой, танцами, драматургией и др. В данном контексте Филателиотерапия предстает сочетанием педагогики, коллекционирования марок, психологии и психотерапии. Отмечается, что данный метод может развиваться в различных направлениях, а также в комбинациях с другими инструментами из арсенала терапии искусством.

Фото: pixabay. com

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