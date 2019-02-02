Хвалить ребенка: как и за что?

Ни для кого не секрет как приятна похвала и какие чудеса могут сотворить сказанные вовремя добрые слова. Ведь поощрение, воодушевляющее на новые свершения, требуется всем: и детям, и взрослым.

В школе и студенчестве старания вознаграждаются хорошими отметками и зачетами. В процессе трудовой деятельности наградой служат высокая зарплата, премия и переход на более высокую должность. Но этого недостаточно. Многие хотят регулярно слышать слова одобрения и похвалы от значимых людей: друга, любимого, руководителя, преподавателя.

Что же говорить о детях — им похвала еще важнее.

Малыш, который первый раз самостоятельно нарисовал мамин портрет, школьник, принёсший родителям хорошую оценку по сложному предмету и даже тинэйджер, решивший без напоминания сделать уборку в своей комнате — дети всех возрастов ждут, что их похвалят.

Малышам, еще не ходящим в школу, не положены отметки и заработная плата. Для них главное мерило, что они что-то сделали хорошо — это когда их похвалили мама и папа.

Чуткие родители в курсе, что одобрение и поддержка необходимые условия того, что дети ощущают их любовь, чувствуют себя нужными и значимыми, растут уверенными в себе. Однако не все точно знают, как правильно можно этого достичь. Как похвалить своего ребенка и соблюсти тонкую грань: не перестараться и не поскупиться.

Психологи разработали много рекомендаций по этому вопросу: каким образом лучше хвалить детей.

1. Хвалить необходимо за определённые поступки. Нужно это делать так, чтобы ребёнку было понятно, что конкретно ему удалось хорошо и почему это так. Похвалив за аккуратно выполненный рисунок, следует отметить отдельные нюансы: "Цветочек очень хорошо у тебя получился! А собачка сейчас как будто гавкать начнёт".

Фразы типа "Как великий художник" лучше избегать. Хвалить ребёнка стоит искренне и адекватно ситуации. Ещё можно отметить трудность выполненной малышом задачи. Например, "Собаку нарисовать довольно сложно".

2. Похвала должна подкрепляться выразительными невербальными действиями, а именно объятиями, поцелуями, прикосновениями, улыбкой. Ребенку необходимо дать почувствовать, что его действиями искренне довольны и обрадованы. Лучше всего это передается через телесный контакт. Не зря же существует мнение, что детям необходимо в день не меньше, чем четыре объятия и поцелуя.

3. Отсутствие сравнивания с другими детками. Это касается не только критики, но и похвалы. Не следует говорить малышу, что он построил домик из кубиков лучше, чем Саша, Коля или Катя. Это чревато ненужным чувством превосходства.

4. Чтобы не потерять смысл похвалы, не стоит нахваливать за все на свете, за любую мелочь. Здесь существует риск того, что за каждый свой поступок ребенок начнет ждать вознаграждения, а не получив испытает чувства растерянности и недоумения.

5. Различие легких и сложных для ребенка действий. Не надо сильно акцентироваться на том, чем малыша наградила природа (гибкость, внешние данные). Наоборот, больше внимания рекомендуется уделять достижениям ребенка, требующим приложения сил и старания.

6. Не нужно давать обещания детям, что из них вырастут великие художники, ученые, артисты и спортсмены. Вдруг это не оправдается? Но и не стоит настраивать ребенка на неудачи, говоря, что ничего не выйдет. Лучшее решение: объективность и опора на реальные возможности.

7. Похвалив ребенка за что-то однажды, ни в коем случае не надо через какое-то время брать свои слова обратно и обесценивать его успех.

Подытоживая, можно привести цитату известного психолога В. Леви "Если вы не знаете, за что похвалить ребенка, придумайте это!"

Фото: svopi. ru

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