Аналитика

Как не срываться на ребёнка

Иногда родителям трудно сдерживаться. Происходят срывы. Мама или папа срываются на ребёнка. Это реальность многих семей. Обосновано ли это? Действительно ли родителям неподвластны их эмоции? И виноват неуправляемый ребёнок?

Действительно ли необходимы крики и несдержанность или возможен иной выход? Существует несколько советов, помогающих снизить вероятность эмоциональных всплесков у родителей.

1. Рекомендуется обращать внимание на своё состояние: попробовать понять связаны ли физические проявления с эмоциями. Психологи советуют при гневных вспышках акцентироваться на собственном теле: учитывать, реакции присутствующие на данный момент. Возможно, получится заметить особенности самочувствия, например, головную или зубную боль и соотнести с происходящим конфликтом. Причиной срыва может быть именно физический дискомфорт, а не поведение ребёнка. Само переживание гнева тоже имеет телексные проявления: краснеет лицо, сжимаются кулаки, потеют ладони. Что также не снизит градус накала страстей во время возмущения. Таким образом, перед тем, как отчитать малыша, уделите внимание своему состоянию и самочувствию.

2. Необходимо пить достаточное количество воды. К сожалению, многие люди забывают о потреблении жидкости и подвергаются опасности обезвоживания. Оно не только вредит здоровью, не давая организму правильно функционировать, но ещё не позволяет достичь расслабления и ощущения полноты жизни.

3. Большую роль в душевном равновесии играет спорт и физическая активность. Следует почаще двигаться: совершить пробежку, поиграть в подвижные игры с ребёнком, погулять перед сном. Это нужно, чтобы сбросить накопившееся напряжение, которое в любой момент может обернуться срывом.

4. Отдых может совершенно преобразить человека. Неотдохнувшей и невыспавшейся маме ребёнок подвернётся под горячую руку с большой вероятностью. В остальных случаях, разные бытовые мелочи вроде неубранных вовремя игрушек или случайно разлитого компота, вряд ли станут поводом для скандала.

5. Интересный совет в качестве профилактики срывов на детей дают родителям психологи — относиться к малышу так, если бы он был гостем. Культурные люди не будут кричать и ругаться на гостей, даже если они не разулись, входя в квартиру или не помыли за собой посуду. Таким образом поэкспериментировать можно в течение недели — говорить с ребёнком, как с гостем. Обычно, уже за этот короткий промежуток заметны первые результаты: появление обоюдного терпения и уменьшение количества ссор.

6. Собственные организационные навыки мам и пап также имеют значение. Сложности начинаются при недостаточном их развитии. Если подготовить заранее постель и все необходимые вещи ко сну перед тем, как помыть ребёнка, тогда не нужно будет делать это в спешке после купания с мокрым и засыпающим малышом на руках. И таких примеров много. Предварительная подготовка поможет сэкономить нервы себе и ребёнку.

7. Детям, как и взрослым, необходимо выражать эмоции. Конечно, необходимо устанавливать правила, но постоянное одёргивание неподобающим образом ведущего себя ребёнка, по мнению взрослого, приведёт лишь к взаимному беспричинному накоплению злости и агрессии.

8. Временами, чтобы разрядить обстановку и дать себе передышку можно чуть-чуть похитрить. На просьбы, капризы, требования малыша, подразумевающие отрицательный ответ рекомендуется отвечать утвердительно, чем вызывать удивление ребёнка, ожидающего услышать привычное "нет". В такие моменты у взрослого появляется пауза, чтобы продолжить — "да, но…" и настоять на своём, только с меньшими эмоциональными затратами.

Фото: 5psy. ru

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