Как не срываться на ребёнка

Иногда родителям трудно сдерживаться. Происходят срывы. Мама или папа срываются на ребёнка. Это реальность многих семей. Обосновано ли это? Действительно ли родителям неподвластны их эмоции? И виноват неуправляемый ребёнок?

Действительно ли необходимы крики и несдержанность или возможен иной выход? Существует несколько советов, помогающих снизить вероятность эмоциональных всплесков у родителей.

1. Рекомендуется обращать внимание на своё состояние: попробовать понять связаны ли физические проявления с эмоциями. Психологи советуют при гневных вспышках акцентироваться на собственном теле: учитывать, реакции присутствующие на данный момент. Возможно, получится заметить особенности самочувствия, например, головную или зубную боль и соотнести с происходящим конфликтом. Причиной срыва может быть именно физический дискомфорт, а не поведение ребёнка. Само переживание гнева тоже имеет телексные проявления: краснеет лицо, сжимаются кулаки, потеют ладони. Что также не снизит градус накала страстей во время возмущения. Таким образом, перед тем, как отчитать малыша, уделите внимание своему состоянию и самочувствию.

2. Необходимо пить достаточное количество воды. К сожалению, многие люди забывают о потреблении жидкости и подвергаются опасности обезвоживания. Оно не только вредит здоровью, не давая организму правильно функционировать, но ещё не позволяет достичь расслабления и ощущения полноты жизни.

3. Большую роль в душевном равновесии играет спорт и физическая активность. Следует почаще двигаться: совершить пробежку, поиграть в подвижные игры с ребёнком, погулять перед сном. Это нужно, чтобы сбросить накопившееся напряжение, которое в любой момент может обернуться срывом.

4. Отдых может совершенно преобразить человека. Неотдохнувшей и невыспавшейся маме ребёнок подвернётся под горячую руку с большой вероятностью. В остальных случаях, разные бытовые мелочи вроде неубранных вовремя игрушек или случайно разлитого компота, вряд ли станут поводом для скандала.

5. Интересный совет в качестве профилактики срывов на детей дают родителям психологи — относиться к малышу так, если бы он был гостем. Культурные люди не будут кричать и ругаться на гостей, даже если они не разулись, входя в квартиру или не помыли за собой посуду. Таким образом поэкспериментировать можно в течение недели — говорить с ребёнком, как с гостем. Обычно, уже за этот короткий промежуток заметны первые результаты: появление обоюдного терпения и уменьшение количества ссор.

6. Собственные организационные навыки мам и пап также имеют значение. Сложности начинаются при недостаточном их развитии. Если подготовить заранее постель и все необходимые вещи ко сну перед тем, как помыть ребёнка, тогда не нужно будет делать это в спешке после купания с мокрым и засыпающим малышом на руках. И таких примеров много. Предварительная подготовка поможет сэкономить нервы себе и ребёнку.

7. Детям, как и взрослым, необходимо выражать эмоции. Конечно, необходимо устанавливать правила, но постоянное одёргивание неподобающим образом ведущего себя ребёнка, по мнению взрослого, приведёт лишь к взаимному беспричинному накоплению злости и агрессии.

8. Временами, чтобы разрядить обстановку и дать себе передышку можно чуть-чуть похитрить. На просьбы, капризы, требования малыша, подразумевающие отрицательный ответ рекомендуется отвечать утвердительно, чем вызывать удивление ребёнка, ожидающего услышать привычное "нет". В такие моменты у взрослого появляется пауза, чтобы продолжить — "да, но…" и настоять на своём, только с меньшими эмоциональными затратами.

Фото: 5psy. ru

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