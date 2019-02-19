Как приобщать детей к прекрасному

Все родители хотят, чтобы их дети выросли гармоничными личностями и в этом огромную роль играет искусство. Но взрослые не всегда знают, в каком возрасте куда можно повести ребенка, чтобы он с интересом воспринимал происходящее и не утомлялся.

Иначе говоря, культурные мероприятия должны соответствовать возрасту ребенка.

Самые маленькие

Ребенок соприкасается с искусством еще до своего рождения. В утробе матери он слышит окружающую его музыку. Очень хорошо, если мама часто слушает классическую музыку. Родители должны познакомить малыша с классикой как можно раньше, чтобы воспитать в нем позитивное отношение к миру. Эти произведения влияют на умственные способности и абстрактное мышление, развивают память и воображение.

Музыкальные занятия лучше устраивать 2-3 раза в день по 20-30 минут каждое. Энергичные и веселые мелодии стоит слушать до кормления, а расслабляющие - после еды. Лучшим средством для музыкальной терапии остаются классические произведения, но подойдут также детские, эстрадные, народные песни. Необходимо сохранять баланс между различными музыкальными направлениями. В таком возрасте ребенку вполне комфортно в детской в окружении прекрасной музыки.

От года до четырех лет

Помните, что в раннем детстве детей не нужно перегружать эмоционально и физически. Поэтому лучше воздержаться от визита в цирк, где очень громко играет музыка и ребенок окажется среди шумной толпы. Да и продолжительность представления нарушит режим дня малыша, а значит вызовет у него раздражение, истерику. В итоге вы вернетесь домой с испорченным настроением.

В таком возрасте детям интересно все новое, броское, но негромкое. Пикники и домашние кинопросмотры обязательно привлекут внимание ребят. С двухлетнего возраста детям подойдут интерактивные праздники, где он может пообщаться с актерами или клоунами, и стать участником мероприятия.

От четырех до пяти

В этом возрасте пора приобщаться к публичным местам. Но внимание ребенка остается сиюминутным, а значит ему должно быть интересно там, где он находится. Поход на городской праздник или в музей станет радостным событием, особенно если будет возможность потрогать руками некоторые предметы. Ведь игра и движение преобладают в поведении ребенка.

С 4-х лет ребенка можно приобщать к кукольному театру, репертуар которого рассчитан на малышей и детей постарше. Привыкнув к театру кукол, в более старшем возрасте, ребенок с легкостью станет зрителем муздрамы и оперного театра.

От пяти до семи лет

В этом возрасте все зависит от индивидуального уровня развития и характера детей. Если это гиперактивный ребенок, то усидит на месте не более 10 минут, а для другого и 25 минут не проблема. Но то, что удавалось в пять лет, будет легко получаться в семь. Поход в кинотеатр станет уже приятным досугом. Перечень общественных мест здесь такой же, как в предыдущей возрастной категории.

От семи до десяти лет

Это идеальный возраст для культурного досуга родителей с детьми. Большинство ребят уже знают нормы общественного поведения и сами заинтересованы в посещении учреждений искусства. Они уже обладают произвольным вниманием, поэтому не упускают сюжетную линию, даже если встречаются скучные эпизоды. Это самое подходящее время для создания семейных интересов в области культуры. Взрослые могут отправиться вместе с детьми в любое место с пометкой для этого возраста.

От десяти до двенадцати

К этому периоду сформированы общие интересы у родителей с детьми. Но пришло время, когда ребенка больше тянет в общество сверстников. «Палочкой-выручалочкой» могут стать семейные традиции. Теперь место для культурного досуга пора выбирать вместе с ребенком, главное чтобы тематика вечера не содержала сцен агрессии и насилия.

От двенадцати и старше

В этом возрасте дети хорошо воспринимают балет, театр, кино. Они способны анализировать увиденное, делать выводы. Культурное мероприятие должен выбирать ребенок, а родителям остается с уважением отнестись к его предпочтениям. Впрочем, подростки чаще всего проводят досуг с друзьями.

Если вы прошли весь этот путь вместе с ребенком и у вас возникли общие культурные интересы, то время для семейного досуга найдется всегда.

Фото: rebenok.by

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