Секреты серьёзных отношений

Чем определяются отношения, называемые серьёзными? В чем их отличие от длительных романов? Как найти партнёра, готового на серьёзные отношения?

Все люди подходят к моменту, когда перестают удовлетворять краткосрочные связи без обязательств. Появляется необходимость в стабильности, а значит и в серьёзных отношениях.

Все серьезно?

Критерии серьезности разные. Для одних людей в приоритете продолжительность романа, другим важен секс, третьи судят по знакомству с родителями. А часть признает исключено общее местожительство в качестве ведущего фактора серьезной связи.

Но объективно серьезным для большинства граждан является роман, основывающийся на любви, уважении, взаимопонимании, общих интересах и ценностях, постоянстве.

Влияние возраста

Определенный возрастной период вносит вклад в желание стабильных любовных связей. Молодые влюбленные пылки и порывисты, готовы бросаться в омут с головой и полностью отдаваться чувству, не думая о последствиях. Люди постарше ищут надежность и уверенность в завтрашнем дне.

Брак считается?

Штамп в паспорте совершенно не является гарантией серьезности. Конечно, он предполагает жизнь на одной территории, совместное хозяйство и рождение ребенка. Но в основе серьезных чувств лежат искренность и взаимность, желание находиться вместе и отдавать возлюбленному больше получаемого от него, а потом все остальное, в том числе и заключение брачного союза.

Как найти?

Претендуя на постоянную любовную связь, необходимо быть настроенным на нее и ответить на следующее: "Какими я представляю будущие отношения?", "Что я от них жду?", "Что они для меня значат?".

Начав искать возлюбленного нужно проявлять активность. Пассивно ожидая, никуда не выходя из дома и ничего не предпринимая, не стоит ждать успеха и рассчитывать на быстрый благополучный исход. Лучше заранее продумать перечень обязательных требований к потенциальному любимому человеку и понять, что действительно важно, а без чего можно обойтись. Поиски получатся эффективнее, представляя конечный результат.

Окружающая реальность

Идеальных людей не существует. Не стоит отметать сразу того, кто на первый взгляд не соответствует, разумнее присмотреться, а потом уже делать выводы. Недостатки есть у всех, а с особенностями можно мириться. Но и не замечать того, что категорически не получится простить партнеру, также не стоит.

Позитив

Без позитивного настроя точно ничего не получится. Важно верить в удачу и получать удовольствие от общения с новыми знакомыми. Вероятность встретить любовь и человека, ожидающего от отношений того же самого, повысится.

Гармония

Взаимоотношения, построенные с гармонией, несут вдохновение, побуждают развиваться и расти над собой, быть лучше. Влюбленные люди способны помочь своему любимому раскрыться, найти талант, стать успешным в разных сферах. Главное, взаимно.

Фото: 1zoom.ru

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