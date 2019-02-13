Семь способов стать счастливым

Счастье можно воспринимать по-разному и связывать его с поиском второй половинки, успехами на работе или рождением детей. Как же найти своё счастье и стоит ли его вообще искать?

Счастье - в наших руках

По данным Института Гэллапа из 180 миллионов человек, участвовавших в опросе, только 13% ощущают счастье на работе. Специалисты Иллинойского университета, благодаря своим исследованиям, также подтвердили, что счастье не зависит от количества денег: согласно их данным, люди с самым высоким доходом, достигающим 10 миллионов долларов в год, оказываются не более счастливыми, чем среднестатистический работник с обычной зарплатой. Таким образом, счастье не зависит от внешних факторов, это определенное восприятие мира. Люди либо видят счастье, либо нет. Но главный объединяющий момент всех счастливых людей - это наличие высокого уровня развития эмоционального интеллекта.

Не переживать без повода

Конечно, очень важно знать все политические новости или быть в курсе того, что у двоюродной тети подруги отобрали квартиру за долги, но принимать всё это близко к сердцу не стоит. Это те вещи, которые уже случились, и на это повлиять никак невозможно. Тем более, не стоит из кожи вон лезть, чтобы доказать свою правоту, выиграть ту битву, которая уже заранее проиграна.

Научиться управлять эмоциями

Во время конфликта очень легко потерять контроль над собой и продолжать отстаивать позицию даже тогда, когда она уже не кажется такой уж однозначной. Не стоит вести битву до конца, заранее зная о своем поражении. Нужно уметь вовремя отступить.

Сон - лучшее средство для организма

Недостаток сна очень быстро сказывается на организме. Без видимых причин человек оказывается в состоянии стресса, усталость накапливается. Дело в том, что благодаря сну происходит освобождение мозга, который избавляется от токсичных белков. В результате хорошо выспавшись, человек чувствует себя отдохнувшим, бодрым и счастливым.

Не предавать себя

Недовольство собой и, следовательно, ощущение себя несчастным возникает в тех случаях, когда приходится нарушать собственные незыблемые принципы. Даже если кто-то настаивает на применении правила "для достижения цели все средства хороши", поддаваться не стоит. В итоге желаемая цель не приносит удовольствия, так как для этого пришлось пройти по головам и изменить себе.

Выкроить время для тренировки

Согласно исследованиям, люди, у которых получается выделить время для физических занятий в будние дни, лучше организуются, более продуктивно работают и находятся в отличном расположении духа. Причина - в нейротрансмиттере, который вырабатывает организм во время физической активности. Он-то и влияет на умиротворенное состояние и радость в течение дня.

Помогать окружающим

Ощущение собственной значимость, возможность помочь помогает человеку стать счастливее. Согласно исследованиям гарвардских специалистов, концентрация на работе повысилась в 10 раз у тех, кто находил время, чтоб помочь своим коллегам. Счастливее нас делает то, что мы отдаем.

Фото: marieclaire.ru

Еще по теме:

Как стать счастливой

Как стать счастливым с помощью спорта? Видео

Рецепт счастья: Будь самим собой!

Семь способов стать счастливым

Учимся быть счастливыми здесь и сейчас

