Склонность к тревожности не всегда повод для переживаний. Часто тревожные люди лучше используют свой интеллектуальный потенциал, умеют просчитывать ситуацию и показывать более высокую эффективность, нежели более спокойный индивид. Это подтверждают эксперименты, а также наличие тревожного радикала у многих выдающихся людей.

Тревога на страже гениев

К. Гедель, Н. Тесла, Ч. Дарвин навсегда вписали свои мысли в мировую кладовую науки и прогресса. Заметим, тревожными мыслями. Ибо людьми они были довольно нервными. Несмотря на свой авторитет и общественное положение, Авраам Линкольн был довольно чувствительной персоной, что подмечал и сам. Один из родоначальников экспрессионизма Эдвард Мунк создал свой знаменитый "Крик" под влиянием пережитой им панической атаки.

Доводы против тревоги

Американский психиатр Джереми Коплан руководил научным исследованием по выявлению зависимости между уровнем IQ и степенью беспокойства. Ученые разделили испытуемых на две группы:

1) люди с диагностированным тревожным расстройством личности и 2) более уравновешенные. В рамках первой группы коэффициент интеллекта был выше при наиболее тяжелых формах расстройства. Однако самый высокий уровень IQ у людей с повышенной тревожностью попал в самую нижнюю точку границы этого показателя для более спокойной группы людей. Представитель Американского института поведенческих исследований и технологий считает результаты исследования закономерными, т. к. "когда мы нервничаем, наш ум затуманивается".

Апология в защиту тревоги

Психолог А. Пенни в сотрудничестве со специалистами университетов MacEwan и Lakehead провел исследование, в ходе которого группа в составе более 100 студентов сперва подверглась анкетированию на выявление уровня тревожности, а затем прошла устный тест на оценку интеллекта. По его итогам была выявлена положительная прямая связь между уровнем тревожности и интеллектом: чем студент тревожнее, тем выше уровень его интеллекта.

А. Пенни полагает, что тревожные люди способны видеть ситуации, проблемы более объемно и объективно за счет более интенсивной работы мысли. Под влиянием тревоги к анализу ситуации подключается опыт прошлого, а также вырисовывается прогнозируемая картина будущего. С одной стороны, это позволяет им вести себя оптимальным образом в сложных процессах, а с другой - порождает беспокойство вследствие обилия возможных "развилок" в возможном развития ситуации.

В 2012 году в Израиле сотрудники Междисциплинарного центра в Герцлии провели эксперимент, в ходе которого группу студентов в количестве 80 человек попросили оценить представленную в рамках компьютерной программы серию художественных произведений. В процессе изучения работ студентами автоматически активизировался компьютерный вирус, и подставная лаборантка в панике просила того или иного студента найти и позвать кого-нибудь из службы поддержки. Студенты выходили из аудитории и начинали искать системного администратора, а в это время на их пути люди "случайно" роняли кипу бумаг или же предлагали студентам пройти соцопрос. Сотрудники центра обнаружили, что наиболее тревожные студенты не отвлекались на актерские провокации; они были предельно сконцентрированы на разрешении первоначальной задачи - поиске представителя службы поддержки. В другом исследовании данная группа исследователей выявила, что тревожные люди более бдительны и лучше ощущают возможную угрозу.

Психотерапевт Д. Алперт утверждает, что люди с аэрофобией - боязнью полетов на самолете - способны подмечать самые мелкие детали, например, состояние персонала. На базе этих наблюдений в их воображении развиваются многочисленные сценарии развития события. "Тревога - активная форма внимания", - считает американский специалист.

Фото: boris-litvak.ru

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