Пластичность исторической памяти влияет на душевное равновесие

Если верить психологическим исследованиям, из всех исторических событий мы чаще помним что-то негативное: войны, трагедии, катастрофы, межнациональные конфликты и т.д. Если говорить об истории, очень редко человек ответит вам чем-то позитивным. Разве что касается достижений, таких, как полет Гагарина в космос для россиян. То же самое можно сказать о грандиозных спортивных событиях, например, об Олимпиаде. Появляется вопрос, стоит ли вообще помнить негативные исторические события? У этого вопроса есть два ответа, первый говорит нам о том, что человеку опасно помнить много негативного, а второй как раз-таки о том, что для психологического здоровья это очень даже полезно.

Дело в том, что исследования позволили выявить закономерность, согласно которой люди ассоциируют грандиозные события со своими личными. Например, распад Советского Союза для многих такого же масштаба событие, как развод. Исследования показали, что люди, которые вовлечены в историческую реальность, гораздо проще переносят все стрессы и поражения. Ответ очень прост, если человек помнит только то, что происходит в его маленьком мире, ограниченном, то каждое событие для него является грандиозным, катастрофой.

Если же человек вовлекает в свой мир и свою память много людей, он приобщается к масштабу и свои личные события переживает не так горестно. Это к вопросу о полезности негативной памяти в историческом контексте. Приобщиться к общему событию можно разными способами, например, кто-то помнит какое-то событие потому, что сам в нём участвовал, а кто-то просто находится в некотором состоянии современника. Речь идёт о средствах массовой информации, документальных или даже художественных фильмах, которые вовлекают нас в ситуацию, даже если вы не участвовали. Ещё одна позиция человека, который помнит историю и ассоциирует себя с ней, позиция наследника, когда человек чувствует некоторую ответственность за прошлое, за события, в которых участвовали его предки.

Все мы прекрасно знаем, что историю регулярно переписывают в своих каких-то целях, это на самом деле это очень просто, потому что наша память готова к изменениям, к трансформации. В зависимости от того, каких взглядов придерживается человек, его историческая память может быть трансформирована, это очень опасно для человека, его целостности, его психики. Так что, нужно контролировать информацию, поступающую в нашу память, чтобы она не воздействовала на вашу психику без вашего ведома. Это в общем-то неизбежно, но при желании можно добиться защищенности своими силами, внимательностью и бдительностью.

Фото: raduga01.ru

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