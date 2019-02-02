Настроение: из чего оно складывается

Вся наша эмоциональная жизнь делится на две части: это эмоциональное состояние и эмоциональные реакции, сейчас мы разберемся, что к чему. Дело в том, что реакциями называют некоторые мгновенные изменения вашего эмоционального фона, они появляются как ответ на какие-либо события, они могут быть как внешними, так и внутренними. В чем же состоит разница? Эмоциональное состояние длится некоторый промежуток времени, а вот настроение является устойчивой характеристикой вашего эмоционального фона. Что касается внешних и внутренних факторов, речь идёт о каких-то жизненных ситуациях, на которые мы реагируем посредством своих внутренних характеристик. Ни для кого не секрет, что одна и та же внешняя ситуация для двух разных людей выглядит совершенно по-разному, здесь, как раз-таки, свою роль играют именно внутренние характеристики. Что касается последствий этой ситуации, причин этой ситуации, перспектив, всё другое. У каждого из нас есть некие индивидуальные когнитивные механизмы, именно с их помощью мы обрабатываем полученную информацию, то есть, с их помощью мы определяем реакцию на событие.

Что касается внутренних биологических факторов, это фактор настроения, здесь роль играет ещё и здоровье, состояние вашей нервной системы, вообще биохимический баланс и его дисбаланс. Нельзя забывать и о времени суток, о сезоне года, на разных людей всё это по-разному влияет. Например, еще с подросткового периода можно определить, что биологические факторы человека определяются тем или другим. Как мы вообще рассматриваем настроение? Не иначе как удовлетворение основных потребностей человека. Что это значит?

Если все ваши элементарные потребности находятся в состоянии удовлетворения, настроение будет хорошим. Если же эти показатели не удовлетворены, настроение соответственно будет плохим. Ещё не стоит путать спокойных людей с людьми с хорошим настроением, ведь спокойствие является всего лишь базой для того, чтобы настроение могло быть хорошим, это состояние некоторой защищённости, отсутствия тревоги.

Ещё очень важным фактором является переживание насчёт самого себя. Дело в том, что человек может испытывать разные эмоции по отношению к собственной личности. Например, когда человек собой недоволен, на внешние события он реагирует негативно, соответственно у него складывается плохое настроение. В эмоциональное самочувствие человека безусловно входит его уважение к самому себе. Если говорить по-человечески, то человек, который чувствует, что его жизнь для чего-то ему нужна, в большинстве случаев является человеком с хорошим настроением. Это может касаться работы, семьи, детей, какого-то увлечения, в этом случае каждый человек индивидуален.

Фото: lraber.online

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