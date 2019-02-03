Гороскоп удачи на февраль 2019 года для всех знаков Зодиака

Не многие знаки Зодиака могут рассчитывать на удачу в последнем месяце зимы. Повезет избранным, а остальные вынуждены будут довольствоваться тем, что имеют на данном этапе жизни. О том, кого звезды выбрали в баловни Фортуны, расскажет наш ежемесячный гороскоп удачи на февраль. Любой из знаков Зодиака сможет ознакомиться с прогнозом астрологов на этот месяц.

Овны. В течение всего февраля вас ждут множество приятных сюрпризов. Новые знакомства станут предвестниками больших перемен в личной и деловой жизни. Ваша активная позиция будет подкреплена материально уже во второй половине месяца.

Тельцы. Если прошлый месяц был неудачным, то наступивший выправит ситуацию. Тельцы могут выдохнуть с облегчением, на их долю тоже выпадет счастье. И хотя будущее будет туманным, поводов для паники нет. Звезды вам обязательно помогут.

Близнецы. В феврале удача не отвернется от вас, подарив новую работу и получение солидной материальной прибыли, которая буквально свалится на вас с неба. Это хороший период для реализации всех задуманных идей и планов.

Рак. А вот Раки сами будут виноваты в неудачном феврале, поскольку оттолкнут успех из-за своего непростого характера и неумения идти на компромисс. Пострадают от этого не только они сами, но и члены их семьи. Чтобы реализовать мечты, нужно разобраться вначале с собой.

Львы. Затраченная энергия и активность в феврале обернется получением хорошей денежной премии на работе. Удачно будут складываться и отношения с партнером. Смело беритесь за любые дела, вам по силам решить их.

Девы. В жизнь Девы, наконец-то, войдет счастье. Новые идеи в работе, планы, мечты найдут свое отражение в февральских событиях, главным участником которых станете именно вы. С возникшими трудностями помогут бороться друзья. Удача на вашей стороне.

Весы. Фортуна отвернется от вас в этом месяце, но руки опускать не стоит. Долгожданные успехи обязательно придут, а сейчас нужно сосредоточить все свои усилия на новых идеях, которые помогут вам раскрыть ваш творческий потенциал.

Скорпионы. С первых чисел месяца Скорпионы могут рассчитывать на благосклонность Фортуны. В феврале представители данного знака смогут осуществить свои самую заветную мечту. У каждого она своя: кто-то приобретет автомобиль, а кто-то отправится в морской круиз. Придет понимание, что необходимо много трудиться, чтобы так было всегда.

Стрельцы. Месяц запомнится тем, что Стрельцы сумеют преодолеть все возникшие трудности, которые преследуют их с начала года, и выберутся из кризисной ситуации. Удача поможет в этом, а также стабилизирует финансовое положение представителей этого знака.

Козерог. Рожденным под знаком Козерога, в феврале придется работать на износ. Но, даже, при таком раскладе, им не стоит надеяться на достижение результата и получения материальной прибыли. Удача отвернулась от Козерогов.

Водолей. Кому повезет в феврале, так это Водолеям. Они смогут создать семью, найти новую работу, стать главными в новом проекте, обретут материальные блага, успеют побывать в путешествии. Фортуна повернется лицом к представителям этого знака.

Рыбы. Этот знак столкнется с предательством и ложью. Месяц никак нельзя назвать удачным, но чтобы понять, кто есть кто из ближайшего окружения, через проблемы придется пройти самим.

Фото: patrika.com