Гороскоп удачи на неделю с 4 по 10 февраля 2019 года для всех знаков Зодиака

Порадует ли вас удача на этой неделе, и в какой сфере, расскажет наш еженедельный гороскоп удачи, который составили для вас астрологи.

Овен. Эта неделя сулит удачу на всех направлениях. Деловая активность, переговоры, бизнес принесут хорошую финансовую прибыль, при условии плодотворной работы.

Телец. Рожденных под знаком Тельца ожидает финансовая удача. А перед выходными придется еще и решать вопрос, на что потратить заработанные на этой неделе средства. Желаний у вас хватает, выбор огромный, так что все зависит от вашей фантазии.

Близнецы. Чтобы Фортуна от вас не отвернулась, постарайтесь переделать большой объем работы. Это позволяет надеяться на вознаграждение.

Рак. Удача ждет тех Раков, которые во главу угла на этой неделе поставят общение с родственниками. Они и помогут во многих вопросах сентиментальным Ракам. А отношения после этого станут еще крепче и доверительнее.

Лев. Царю зверей упор необходимо делать на социальные проекты и общественные дела, где его поджидает удача. Это направление весьма перспективно, а похвала за проделанную работу всегда окрыляет тщеславного Льва.

Дева. Удачное расположение звезд поможет решить вам многие вопросы в эти семь дней. Обращайте внимание на мелочи, в которых может заключаться истина. Все задуманное вы сумеете осуществить, что даст толчок к развитию нового проекта, о котором вы так давно мечтаете.

Весы. Планеты утверждают, что и Весы не будут на этой неделе обделены удачей. Повезет им в бизнесе и построении карьеры. А вот в любовных делах удача отвернется от вас. Переживите это стойко, впереди еще будут победы на любовном фронте.

Скорпион. Для представителей этого знака наступило золотое время! Благосклонность Фортуны и удачное расположение небесных светил позволяет рассчитывать на победы на всех направлениях сразу. Задача ваша только в одном: воспользоваться этими подарками.

Стрелец. Этому зодиакальному знаку повезет в любви. Также удачу принесет профессиональная деятельность Стрельцов, которая связана с собственным делом.

Козерог. Удачное стечение обстоятельств во многом предопределит ваш успех на этой неделе. Окружающие признают в вас лидера, а ваш статус в их глазах возвысится. Вам останется только воспользоваться плодами этого, потешив свое самолюбие.

Водолей. Так получилось, что удача - не частый гость в вашей жизни. Вот и на этой неделе она пройдет мимо вас, даже, не посмотрев в вашу сторону.

Рыбы. Отношения, личная жизнь и любовь принесут удачу Рыбам. Существуют шансы, что вы встретите, наконец-то, того человека, о котором мечтаете в своих снах.

Фото: dolio.ru

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