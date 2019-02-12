Гороскоп удачи на неделю с 11 по 17 февраля для всех знаков Зодиака

Хотите узнать, настолько удачно станет наступившая неделя для вас и ваших друзей? Тогда загляните в наш гороскоп удачи, чтобы выяснить, кому же повезет в эти семь дней.

Овен. Если первая половина недели пройдет в размышлениях, то вторая поспособствует тому, чтобы вы оказались в центре внимания. Особенно удачными станет период с четверга по субботу, когда вам удастся произвести наилучшее впечатление.

Телец. Новые идеи и свежие мысли посетят вас с самого начала наступившей недели. Наступило время общения, обмена идеями, поиска единомышленников. Психоанализом можно заняться ближе к выходным, а пока сосредоточьтесь на практических моментах.

Близнецы. Период с понедельника по среду принесет немало положительных моментов. Фортуна повернется лицом, благодаря чему, вам удастся переделать огромный объем работы индивидуально. А с четверга по субботу вы поработаете в команде друзей.

Рак. Представителям этого знака повезет в сфере, которая близка к получению новых знаний. Это может быть как образовательная, так и туристическая. Расширение собственного кругозора или интересное путешествие принесут новые знания.

Лев. Благодаря удачному расположению планет, вам удастся решить все конфликтные и спорные ситуации в свою пользу, что повысит ваш авторитет в глазах окружающих. Удачными будут понедельник, среда и пятница.

Дева. Важным для Дев на этой неделе станет налаживание новых контактов, знакомства на перспективу, общение и переговоры. Удача будет на их стороне, позволив затеять перспективное дело. Вы справитесь с любыми трудностями.

Весы. Фортуна не оставит наедине с проблемами представителей этого знака, обеспечив их поддержкой и покровительством во всех благих начинаниях. Самыми удачными на этой неделе для Весов окажутся среда, четверг и суббота, когда у них все получится.

Скорпион. Творческое вдохновение и желание показать свою индивидуальность не оставит равнодушными никого из вашего окружения. Друзья окажут вам всяческую поддержку, а звезды обещают помощь при достижении любой цели.

Стрелец. Успех будет предопределен новаторскими идеями, которые вы сумеете реализовать, несмотря на сопротивления большинства коллег по работе или партнеров по бизнесу. Именно ваша активная жизненная позиция позволит достичь результата.

Козерог. Самой удачной сферой деятельности для Козерогов станет работа с информацией. Фортуна будет на вашей стороне и при проведении важных переговоров. Удачными окажутся командировки и путешествия.

Водолей. Благодаря фарту и везению, вы сможете выиграть в лотерею или на тотализаторе, а вот игровые автоматы следует обходить стороной, чтобы не лишиться последних средств. Удачные дни для игры - четверг и воскресенье.

Рыбы. Ваша харизма предопределит успех во многих начинаниях в эти семь дней. Благодаря обаянию, вы сможете обрести новых союзников, произвести хорошее впечатление на деловых партнеров, поймать «золотую рыбку» за хвост.

Фото: meetup.com