Как преуспеть в каллиграфии

Искусство красивого письма ничем не уступает живописи или другому виду творчества. Оно помогает создавать не просто красивые надписи, а использовать возможности собственного воображения, чтобы вымещать их на бумаге. Сотни идей воплощаются умелыми и знающими толк в каллиграфии людьми. Они долго и упорно учились писать красиво, не останавливаться на мелочах, продолжали заниматься и достигли вершины. Специалисты уверены, что искусство каллиграфии может постичь любой человек. От него нужна максимальная концентрация, много внимания и собранности, чтобы правильно использовать возможности кистей рук. Существуют специальные курсы по обучению каллиграфии, но можно научиться красиво писать даже дома. Для этого нужно использовать правила, которые за короткий срок помогут поставить руку и забыть о страхе перед написанием различных символов и букв.

Хорошее положение и правильное рабочее место - основа, без неё не стоит начинать занятия. В любом деле нужно стараться не упускать главных вещей. Положение тела и руки играет важную роль и позволяет полностью использовать заложенный потенциал. Существуют специальные столы и стулья, помогающие занять правильное положение для работы за столом, выполнения заданий или уроков каллиграфии. Важно следить за локтем и стараться, чтобы о постоянно находился на поверхности стола, а не висел в воздухе. В висячем положении он не позволит совершить ошибку — тогда придется исправлять всю работу и начинать заново выводить четкие линии.

Нужно оценить почерк или попросить знающего человека сделать это. Данный способ поможет сразу выявить минусы при обычном письме и не допустить их вовремя занятий. Резкие или наоборот размашистые линии могут смотреть на слишком красиво, они будут выделять на фоне всей надписи и обращать внимание читателя на ненужные детали. Особенность каллиграфии состоит в умении подстраиваться под одну стилистику и стараться работать и писать именно в ней. Когда человек отходит от нее, его почерк может резко поменяться — привычные линии станут не такими четкими, а зрение начнет немного подводить. Нужно следить за четкость и не сбиваться вовремя занятий, собранность является главным ключом к успеху в данному деле.

Не стоит забывать и о хороших пишущих принадлежностях. Они помогут в работе и сделают процесс гораздо приятнее. Нужно останавливать выбор на качественных чернильных ручках или лайнерах — последние сложно свести или смазать, они плотно прилегают к бумаге, когда человек рисует, не оставляют неприятных разводов. Перед началом занятий лучше поискать хорошие магазины с канцелярией, пишущие принадлежности не будут дешевыми, но зато позволяет качественно и красиво выполнять задания. Не стоит рассчитывать лишь на ручки или маркеры, многое зависит и от регулярности занятий. Чем чаще человек будет заниматься, тем быстрее рука привыкнет — ей будет легче выводить привычные линии.

Фото: calligraphy-museum.com

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