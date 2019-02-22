Три самых несчастных знака Зодиака в нынешнем году

Этот год будет довольно интересным для многих знаков Зодиака. Кому-то повезет больше, а кому-то меньше. И только трем знакам Зодиака придется совсем плохо в наступившем году. Каким, расскажем в этом материале. Астрологи дадут практические рекомендации, как себя вести и что нужно делать, чтобы не допустить неприятностей в свою жизнь. Итак, самые несчастные знаки Зодиака в 2019 году.

Близнецы.(неявные перспективы). Весь нынешний год представителей этого знака будут преследовать юридические сложности во многих делах. Также будет проблемно построить отношения со своим ближайшим окружением. А самой главной проблемой наступившего года для Близнецов станет финансовая. Постоянная нехватка денежных средств приведет к тому, что представители данного знака вынуждены будут влезть в доли, да так в них и погрязнут. Они будут надеяться на перемены, но последние спешить в жизнь Близнецов не будут. Неизвестность и неопределенность будут нервировать и тревожить рожденных под этим знаком, что поспособствует ошибкам, которые будут допущены на ровном месте. В середине года Близнецов накроет лавиной пессимизма, это спровоцирует депрессию.

Советы астрологов. Избегайте прямой конфронтации с окружающими, умерьте собственный эгоизм, прислушивайтесь к мнению других.

Рак. (неоправданные ожидания). Все проблемы, у рожденных под этим созвездием, возникнут от их сентиментальности извечной мечтательности. Их фантазии и построение каких-то нереальных, а подчас утопических планов, приведут к финансовым проблемам. Витание в облаках не приведет ни к чему хорошему, но переубедить в этом Раков будет не так уж и легко. Раки на ровном месте будут допускать ошибки, а попытки исправить их приведут еще к худшей ситуации. Именно поэтому, астрологи рекомендуют представителям этого знака залечь на дно в нынешнем году, оставив все иллюзии. Нельзя принимать какие-то важные решения, начинать новые проекты, совершать крупные покупки. Жизненных трудностей у вас и так хватает, чтобы прибавлять еще одни.

Совет астрологов. Чтобы избежать негатива, старайтесь не проявлять свою индивидуальность, показывать характер, амбиции и гордость.

Козерог.(вынужденные перемены). Этот знак будет подвержен влиянию из вне. В душе будут сомнения, а соблазны приведут к тому, что возникнут проблемы с Законом. Это все станет возможным благодаря принятию неверных решений, а также различных ситуаций, которые испортят Козерогам имидж.

Совет астрологов. Не принимайте участия в делах, которые содержат элементы риска, не делайте вещей, о которых потом придется долго сожалеть, воздерживайтесь от активной деятельности, старайтесь подальше держаться от нечистых на руку людей, не подписывайте никаких сомнительных документов, чтобы не оказаться за решеткой.

Фото: kobivadisi.com

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