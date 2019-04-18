Вы наверняка слышали знаменитую русскую пословицу — "У страха глаза велики". Смысл данного выражение, как нельзя точно описывает феномен наших бытовых страхов. Для того, чтобы понять как возникает такая неприятная эмоция, обратимся к значению данного слова.

Сергей Иванович Ожегов дал следующее определение. Страх — это эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному существованию индивида и направленная на источник действительной или воображаемой опасности. Особое внимание обратим на последние слова — "действительная" и "воображаемая" опасность. Подавляющее большинство наших будничных страхов можно обозначить как воображаемыми, то есть они не могут угрожать нам на самом деле.

Страх возникает в нашем сознании, когда мы невольно прокручиваем у себя в голове неприятное развитие событий, такие ситуации, как провал на собеседовании или важных переговорах, страх быть отвергнутым понравившейся девушкой или парнем, страх понести ответственность за принятое вами решение. Такие представления основаны на схожих ситуациях, которые уже происходили с вами или с другими людьми.

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Страх нарастает постепенно. Первая мысль, которая является предвестником страха, может быть очень маленькой и ненавязчивой, однако заметив ее она словно снежный ком будет расти и расти, пока, в конечном итоге, не заставит нас впасть в панику. В ситуациях когда страх берет вверх над человеком, у него отсутствует желание что — либо делать, опускаются руки, а его здоровье подвергается плохому воздействию из-за стресса.

К счастью, страх можно легко развеять. Стоит лишь задать себе три вопроса:

Ситуация, которая вселяет в меня страх происходит со мной на самом деле?

Что я могу с этим поделать?

Какова вероятность, что страх станет реальностью?

Чаще всего страх угасают уже при первом вопросе. Когда приходит осознанность, что страх является лишь плодом нашего воображения и навредить нам ничего не может, то человек сразу же чувствует облегчение. Иногда даже становится смешно от того, как мысли в его голове могли вогнать его в такое состояние.

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Если после первого вопроса страх не исчезает, тогда стоит предпринять доступные способы защиты от возможных неприятных воздействий, вызывающие страх. Когда страх охватывает человека, он в любом случае будет тратить энергию, в таком случае, лучше потратить ее на обеспечение своей безопасности. Последний же вопрос помогает по философски отнестись к своим страхам. Задав его, мы вспоминаем, что не в силах контролировать все вокруг и не стоит тратить энергию на переживание ситуаций, которые еще не произошли, и вполне вероятно, не произойдут вовсе.

Данная методика способна освободить человека страха, которые может регулярно сковывать его в повседневной жизни, освободить жизненную энергию и направить ее в нужное русло. Главное помнить, что страх — это всего лишь иллюзии, возникающие в нашем сознании. Таким образом, пусть мы и не способны контролировать мир вокруг себя, но мы способны взять под контроль наши мысли.

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Фото: en.postila.io