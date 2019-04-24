Как подружить ребенка с силой воли

Силу воли можно отнести к биологическим инстинктам, способным действительно защищать человека от резких и даже продуманных желаний. Врачи говорят, что это качество рождается вместе с человеком. Значит в мозгу должны находиться специальные структуры, умеющие следить за работой силой воли. Они находятся в префронтальной коре мозга, могут влиять на возможность твердо намечать цель, отказываться от порывов, держать под контролем поведение.

Под исполнительной функцией понимают настоящий контроль всех чувств и эмоций, способных сбить человека и направить в неверную сторону. Определенно, становится легче и радостнее жить при осознании факта, что существует механизм, способный подружить человека с силой воли. Но он должен сделать довольно много шагов для налаживания работы, понимания особенностей работы данной системы и собственного желания снова сорваться и забыть о данных обещаниях.

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Чтобы ребенок сразу понимал, зачем нужна сила воли и почему стоит её тренировать, нужно дать ему примерное представление о ней - показать действие на практике. Обязательно выбрать цель и ограничить время, например, неделя на выполнение. Малыш должен делиться с родителями переживаниями и стараться быть максимально открытым в собственных мыслях. Нужно рассказать о важности данного процесса для достижения цели. И не стоит ругать ребенка при срывах или появлении негативных эмоций. Тренировка силы воли не должна ассоциироваться с чем-то плохим или неприятным. Она является очередным бонусом, помогающим думать о собственных желаниях и чувствовать поддержку близких.

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Ошибки будут преследовать человека на протяжении всей жизни, но в детстве малыш не понимает — столкновение с ними совершенно нормальное. Многие дети вырастают максималистами, они видят идеалы и не могут смириться с пробелами в знаниях или умениях. Данное умение может быть полезным для мотивации становиться лучше, но категоричное отношение к ошибкам лишь сделает из человека личность, не способную мириться ни с чем, кроме первого места. Неудачно выполненное задание или упражнение не делает из ребенка плохого, оно лишь помогает ему становиться лучше. Сила воли начнет работать, когда ошибки будут восприниматься как нормальность.

Новые привычки и дорога к целям не должна состоять из постоянного распыления сил и возможностей на множество непосильных дел. На работу механизма и тренировку силы воли внушительно влияет загруженность ребенка, его способность справляться с сотнями задач. Прежде всего нужно задуматься о концентрации. Для выполнения важного дела мозгу нужно время и тишина, приносящая новые идеи, помогающая не отвлекаться на просьбы о помощи и громкие звуки. Загруженный малыш просто теряет время на тренировки, он не понимает, что с силой воли не нужно бороться, с ней лучше дружить. И эту важную мысль и нужно донести с помощью различных занятий и бесед, помогающих поверить в собственные силы.

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Фото: 33dv.ru