Психосоциальные стадии развития личности: через что мы проходим

Согласно теории психосоциального развития психолога Эрика Эриксона, которую он опубликовал в своей книге "детство и общество", человек в течение своей жизни переживает 8 кризисов. Каждый конфликт имеет как положительный, так и отрицательный исход. В зависимости от того как человек преодолеет их зависит его дальнейшее состояние, так как эти решения носят кумулятивный характер.

Впрочем, психосоциальный исход, который человек достиг на ранних периодах своей жизни, может измениться в более зрелом возрасте. Так, если младенец не получал должного внимания и любви со стороны своих родителей может с трудом находится в обществе других людей, но получив положительный опыт общения с ними, он научится доверию. Однако изменить полученный психосоциальный исход получается с большим трудом и не всегда это возможно.

Доверие или недоверие

1 стадия начинается с рождения и длится год. Предмет конфликта — "Могу ли я доверять этому миру?". На данной стадии человек учится доверять окружающему миру. Родителям важно проявить максимальную заботу при уходе за своим чадом, так они могут помочь ребенку получить правильное для дальнейшего развития представление об окружающем мире, как о месте, заслуживающее доверия.

Самостоятельность или сомнения

От 2 до 3 лет. Главный конфликт на данном этапе: "Могу ли я управлять собственным поведением?". В этом возрасте ребенок проявляет зачатки самостоятельности: он учится ходить, самостоятельно пользоваться туалетом, одевается. В случае если ребенок регулярно выполняет какие-либо действия самостоятельно, то он становится более уверенным. Родители на данном этапе не должны пресекать данные действия со стороны ребенка и ругать за его неудачи. Такая реакция со стороны родителей может привести к неуверенности и сомнению в собственных способностях у ребенка.

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Предприимчивость и чувство вины

От 4 до 5 лет. Предмет конфликта — "Могу ли я стать независимым и исследовать свои возможности?". На данном этапе ребенок активность ребенка сосредоточена не только в границах собственного тела. Дети контактируют с внешним миром и воздействуют на него. Дети этого возраста учатся сами придумывать себе занятия и игры. Фантазия — краеугольный камень на данном этапе. Если родители положительно относятся к затеям ребенка к придуманным им играм, то у него закладываются основы предприимчивости. Однако если ребенка регулярно ругать за его выходки, то он может чувствовать себя виноватым.

Трудолюбие или чувство неполноценности

От 6 до 11 лет. Предмет конфликта — "Могу ли я приспособиться к этому миру?". Данный этап развития отличается от более раних тем, что на его развитие все больше влияют не родители, а окружающий мир. Дети продолжают развиваться в стенах общеобразовательных учреждениях. В этом возрасте они начинают сравнивать себя со сверстниками. В случае, если ребенок отстает от остальных в чем-либо, то у него возникает чувство неполноценности.

Идентичность или смешение ролей

От 12 до 18. Предмет конфликта — "Кто я?". До этого этапа, ребенок успел побывать в разных ролях — ученик, сын, друг, брат и так далее. Каждая роль подразумевает отличную от других систему поведения и теперь для подростка стоит задача соединить все эти роли в одну, то что называется "Я".

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Близость и одиночество

Раняя взрослость. Предмет конфликта — "Могу ли я любить?". Под близостью Эриксон понимал не только интимные отношение, а прежде всего способность человека отдаваться другому и, при этом не теряя своей идентичности.

Генеративность или стагнация

Взрослость. Предмет конфликта — "Что я могу предложить следующим поколениям?". По мере разрешения старых конфликтов человек старается найти себя в помощи своим детям, либо другим людям младшего поколения. Однако если старые конфликты имели отрицательный исход, то человек акцентирует внимание на собственных проблемах.

Целостность эго или отчаяние

Зрелость. Предмет конфликта — "доволен ли я своей жизнью?". Последний этап, в котором человек оценивает прожитые события, оценивает их и подводит итоги. Если итог окажется удовлетворяющим, то человек достигает умиротворения, в противном же случае остаток жизни его будут преследовать переживания из-за упущенных возможностей.

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