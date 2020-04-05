Ошибки, которые разрушают брак после рождения ребенка

Принято считать, что рождение ребенка укрепляет семью с непростыми отношениями, а дружную - делает абсолютно гармоничной. Действительно, появление младенца - волнующее и радостное событие в жизни родителей, которое часто становится большим испытанием для отношений супругов.

Если не совершать ошибок, о которых пойдет речь, то у вас есть все шансы сохранить брак после рождения малыша.

Не возлагайте ответственность за новорожденного на одного из родителей

Наш менталитет полностью возлагает обязанности по уходу за младенцем на его мать. Отцу отводится второстепенная роль подручного, либо свою беспомощность он скрывает за замечаниями "уйми ребенка" и "ты мать, ты должна".

Женщина попадает в патовую ситуацию, с одной стороны, на нее давит груз ответственности, с другой - дефицит помощи. Когда полностью отвечаешь за жизнь и здоровье малыша, ощущается постоянная тревога и надрыв. В такой ситуации мама начинает просить о поддержке, потом требовать её. Таким образом, возникают взаимные претензии, которые вызывают пропасть непонимания. Утрачивается стержень гармоничных отношений.

Согласно статистике, чем чаще отцы заботятся о ребенке, тем крепче и лучше отношения между родителями.

Не забывайте, что малышу со дня рождения нужны и мама, и папа.

Ухаживать за ним, дарить свою любовь и нежность - это обязанность обоих родителей.

Не зацикливайтесь на образе "я мать"

Порой женщины впадают в другую крайность, они полностью поглощены ребенком, и весь мир для них заключается в детской.

При этом отец чувствует себя лишним в этих новых отношениях, начинает ревновать супругу к малышу, в душе накапливается обида, чувство одиночества. На просьбу жены он отвечает грубостью, выражая свой протест против возникшей стены отчуждения.

Не зацикливайтесь исключительно на родительских обязанностях. Не забывайте, что любому человеку необходимо ощущать себя любимым. Давайте друг другу понять, что ваша половинка вам по-прежнему дорога. Как можно чаще повторяйте супругу нежные слова и они вам сторицей вернутся. Так вы сохраните эмоциональную близость - стержень, на котором держатся ваши отношения.

Распределяйте обязанности

После рождения младенца появляется потребность в перераспределении обязанностей, финансов, времени. В этот момент важно обсудить и решить, кто за что отвечает. В противном случае оба станут надеяться на негласную помощь в том или ином деле и возмущаться, если её не дождутся.

Достигнутые договоренности могут меняться и корректироваться в зависимости от обстоятельств. Помните, что главные пункты вашего договора - эмоциональный контакт, доверие и взаимопонимание.

Не допускайте активное вторжение близких

С одной стороны, молодым маме и папе будет полезен опыт бабушек и дедушек. Но довольно часто эта помощь сводится к критике новоиспеченных родителей либо к поучениям в назидательном тоне, или молодую пару отодвигают на второй план в уходе за малышом.

В таком случае необходимо спокойно объяснить старшим, что будете признательны за все советы, которые вам подойдут, и не откажетесь от реальной помощи в заботе о ребенке. Но вместе с тем поясните, что вам необходимо приобрести свой собственный опыт.

Держите близких на таком расстоянии, чтобы они из "добрых побуждений" не могли вмешиваться в отношения вашей пары, настраивать вас друг против друга.

Не критикуйте свою половинку

Молодым матерям свойственно обвинять супругов в равнодушии к ребёнку. Те, в свою очередь, упрекают женщин, что они плохо выполняют "материнские обязанности". На самом деле в эти слова заложе н другой подтекст "Мне важно знать, что я могу на тебя рассчитывать", "Я опасаюсь, что что-то сделаю не так и ты будешь плохо обо мне думать".