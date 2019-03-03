Гороскоп удачи для всех знаков Зодиака на март 2019 года

Нас ожидает противоречивый первый месяц весны. Кому-то повезет с работой, но не повезет в любви. Кому-то, наоборот. А кто-то вообще останется без ничего. Узнать, что ждет ваш зодиакальный знак в марте, поможет гороскоп удачи от лучших астрологов.

Овен. Наступивший месяц будет ярким во многих компонентах, но удачу принесут путешествия и личная жизнь. Активность и подвижность будут вознаграждены новыми знакомствами и впечатлениями. Удачные дни месяца — 8, 11, 19, 21 марта.

Телец. Первый месяц весны принесет в жизнь Тельцов романтику и новые приятные знакомства с лицами противоположного пола. Стабильная ситуация будет на работе. Самыми хорошими днями для этого знака окажутся — 4, 11, 16, 28 марта.

Близнецы. В этом месяце повезет творческим Близнецам, а так же таким, которые делают ставку на построение карьеры. На профессиональном поприще вы достигните хороших результатов, ваши старания заметит начальство, и вы получите более высокую должность.

Рак. Удача повернется к вам лицом в том случае, если вы не оставите без своего внимания близких друзей и родственников, нуждающихся в помощи. В этом месяце самыми удачными днями будут 6, 12, 14, 24 марта. Планируйте на эти даты самое важное.

Лев. Представители этого знака считаются баловнями Фортуны, но в марте она отвернется от царя зверей. Придется полагаться на собственные силы, рассчитывать только на себя. Удачные дни обойдут вас в этом месяце стороной.

Дева. Если потрудитесь на славу, то потом будет возможность отдохнуть везде, где пожелает душа. Везение в марте станет вашим постоянным спутником. Личная жизнь и деловая принесут удовлетворение. Удачными окажутся — 7, 13, 15, 25, 27 марта.

Весы. Не самый удачный месяц ждет Весы. Лучше избегать большого скопления народа, чтобы не стать участником конфликта. Избегайте также брать в займы и оформлять кредиты, иначе, это ярмо еще долго будет висеть на вашей шее. Удачные дни — 6 и 18 марта.

Скорпион. Ваша самонадеянность может очень вас подвести. На работе изменений не предвидится, вас не повысят в должности, несмотря на достигнутые результаты в прошлом месяце. А стараться для коллег и тянуть их участок работы дело бесперспективное. Удачу принесут всего три дня — 16, 23, 31 марта.

Стрелец. Не ждите финансового подъема в этом месяце, ведь планеты не поспособствуют этому, а вы только потратите свои силы. В этом месяце больше времени уделите себе и своему здоровью. На удачу можете рассчитывать 5, 10, 13, 21 и 18 марта.

Козерог. Сплошное невезение ждет в марте Козерогов. Каждая неделя богата на сюрпризы, но все они будут из числа неприятных. Черная полоса продолжится весь месяц, а затишье ожидается только в период с 8 по 11 и с 26 по 28 марта.

Водолей. Весь март вам придется плыть по течению, а вот куда выплывите и не утоните ли, никто не знает. Неблагоприятное расположение планет отразится на всех сферах вашей жизни, начиная от отношений и заканчивая работой. Благоприятный день всего один — 26 марта, но везения много не ждите.

Рыбы. До середины месяца на всех фронтах будут затишье. В двадцатых числах намечается какая-то поездка, которая развернет события на 360 градусов. На личном фронте все останется без перемен. Фортуна будет вам сопутствовать — 21, 24, 28 марта.

Фото: quiz-central.com