Гороскоп удачи на неделю с 11 по 17 марта 2019 года для всех знаков Зодиака

Каким знакам небесные светила приготовили удачные дни на этой неделе, поведает наш гороскоп удачи, подготовленный ведущими астрологами.

Овен. Эту неделю, навряд ли, можно записать в ваш актив. Неудачи станут вас преследовать с самого ее начала. Единственным светлым пятном окажется пятница, которая принесет удачу в любовных делах.

Телец. Переменчивая неделя, которая, правда, завершится на мажорной ноте. А с понедельника по пятницу на везение рассчитывать не приходится. Спланируйте все свои дела так, чтобы самые важные пришлись на выходные дни.

Близнецы. Планеты сулят вам удачу 12, 14 и 16 марта, когда все запланированные дела осуществляться. Остальные дни тоже пройдут не без фарта, но его будет не так много, как вам бы хотелось.

Рак. Фортуна повернется к вам лицом 11, 12, 14 числа, а в остальные дни недели она не удостоит вас своим вниманием. На эти дни недели запланируйте все самое важное, чтобы оно осуществилось.

Лев. Астрологи неоднократно советовали вам сходить в церковь, чтобы исповедоваться. Трудно, даже, предположить чем вы так прогневили Бога, что он надолго отвернулся от вас. Не ждите удачи и в эти семь дней.

Дева. Очень удачная неделя ждет Дев во всех смыслах и на всех направлениях. Фортуна повернется к ним лицом с понедельника и не оставит до окончания этой недели. Представители этого знака могут рассчитывать на то, что у них все легко будет получаться. Самые благоприятные дни на этой неделе - среда, пятница и суббота.

Весы. Первая половина недели пройдет удачно, самыми плодотворными днями будут вторник и среда. А начиная с четверга фарт покинет вас, упорхнув в неизвестном направлении. На выходных возможна потеря крупной суммы денег.

Скорпион. Если вы хотите выполнить все, что запланировали на эти семь дней, стоит обратить свое внимание на подсказки небесных светил, предрекающих белую полосу в жизни 13 и 15 марта.

Стрелец. Хотите, чтобы Фортуна благословила вас и охраняла всю неделю? Тогда воспользуйтесь советами предсказателей и гадалок, знающих, как это сделать. Талисманы на удачу только помогут вам в этом.

Козерог. Не ждите удачи, она в отпуске - именно такими словами можно охарактеризовать наступивший период вашей жизни. Придется надеяться только на собственные силы.

Водолей. На этой неделе будет предостаточно удачных дней. Внимание следует обратить на среду, пятницу и субботу. В эти дни энергетика наиболее сильна, что сулит вам помощь Фортуны в самых сложных делах.

Рыбы. Если в понедельник и среду можно надеяться на помощь небесных сил, то начиная с четверга, Фортуна покинет вас и больше не вернется до окончания этой недели.

Фото: obozrevatel.com