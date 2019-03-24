Возможно, для кого-то это будет открытием, но не во всех случаях любовь между мамой и ребенком случается с первого взгляда. Как и остальные трепетные чувства, она преодолевает череду этапов, становясь сильнее с каждым разом.

Определенный взгляд, слово и прикосновение могут стать той частью цепочки, которая начнет соединять мать и малыша. Такое чувство называется эмоциональная близость, и она длится всю жизнь. В текущей статье описаны все стадии образования эмоциональной связи между матерью и ее чадом.

Из чего состоит эмоциональная связь?

1. Телесное общение. Тепло маминых рук дает малышу осознание защищенности и успокаивающий эффект. Вкупе с изначальными рефлексами, тактильный контакт с мамой оказывает положительное действие на развитие младенца и пробуждает интерес к изучению мира. Например, когда женщина проведет ладонью по щеке малыша, он повернет голову в сторону мамы, откроет рот и будет осуществлять сосательные действия. Если потрогать ладошку крохи, то можно наблюдать, как он пытается ловить палец.

Совет маме: важно при тактильном контакте сохранять теплоту и мягкость рук. Кожный покров малыша чрезмерно чувствительный, ввиду этого ледяные или шершавые руки могут спровоцировать негативную реакцию.

2. Массаж. Делая массаж рук и ног малышу, поглаживая спинку, мама дает понимание ребенку всех ощущений, связанных с телом. Благодаря им у крохи появляются навыки, применяя которые он может показывать эмоции через мимику и жесты. Это положительно сказывается на развитии и укреплении эмоциональной цепочки между родными людьми.

Совет маме: важно наблюдать, что именно доставляет максимальную радость ребенку.

3. Двигательная активность. Можно не волноваться, что ребенок станет ручным. Нося его на руках, обнимая, пританцовывая, мама оказывает помощь малышу в познании двигательных функций своего организма. Кроха привыкает к определенным действиям и уже спустя время, например, если мама переносит спящего малыша в его кроватку, он даже не замечает этого.

Совет маме: если брать ребенка на руки и качаться с ним в кресле, либо на качелях, то он ощутит единение с мамой, как в физическом, так и моральном плане.

4. Обоняние. Применяя разные детские косметические средства можно заметить, что малыш плачет или отворачивается, когда запах слишком резкий. Бывает и наоборот, когда ребенок улыбается и тянется к маме, если запах ему понравился. Выработав привычку к некоторым ароматам и их последовательности в течение дня, кроха получит возможность предварительно готовиться к водным процедурам или ко сну, особо не переживая по этому поводу.

Совет маме: дети любят легкие и ненавязчивые запахи, например, аромат ромашки, лаванды или зеленого чая.

5. Звуки. Природа заранее сделала так, что малыши с рождения по-особому реагируют на высокий тембр женского голоса. Если женщина сопровождает речью водные процедуры, переодевание или кормление ребенка, то у него прорабатывается функция общения. Благодаря этому уже через время младенец начнет «агукать», вызывая маму на диалог.

Совет маме: необходимо сочинить собственную песенку для разных уходовых процедур. Спустя время, услышав первые ноты знакомой мелодии, малыш станет внимательно слушать маму, не препятствуя ее действиям.

Фото: www.b17.ru

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