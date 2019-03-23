Никакой отдых не заменит ребенку сон. Во сне малыш набирается сил, отдыхает от игр и насыщенного дня, растет. Но объяснить необходимость сна ребенку практически так же бесполезно, как рассказать ему о квантовой теории поля.

Что делать, чтобы уложить ребенка спать без капризов?

Учесть возраст

Разница в процессе укладывания грудничков и более взрослых детей огромна. В первом случае требуются одни рычаги влияния, во втором - другие. Тем не менее, есть общее - необходимо перед сном постараться успокоить ребенка и отказаться от активных и шумных игр. Нервная система малыша не может самостоятельно переключаться на отдых, малышу нужно в этом помочь.

Если ребенок грудной

Чтобы уложить грудного ребенка, нужно, во-первых, исключить все факторы, мешающие ему уснуть: свет, громкие звуки, присутствие людей. Во-вторых, грудничку помогут погрузиться в сон те условия, к которым он привык в утробе матери: размеренные покачивания, теснота (для этого стоит спеленать), полумрак, дыхание и сердцебиение мамы. В-третьих, перед сном хорошо бы покормить малыша: так он заснет значительно быстрее. Естественно, что перед сном нужно поменять подгузник, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Сон в более старшем возрасте

В отличие от грудного ребенка уложить малыша в возрасте 6 месяцев и старше бывает сложнее. В это время «ползунок» активно развивается, стремится к познанию, поэтому сон не воспринимает вообще. Кому хочется останавливать на время такой интересный процесс познания окружающего мира? Тем не менее, и к более взрослому ребенку нужно найти свой «ключик».

Прежде всего необходимо взять под контроль режим бодрствования. С одной стороны, малыш должен активно двигаться, играть, чтобы достаточно устать и захотеть спать. С другой стороны, перевозбуждение опасно тем, что заснуть будет тяжело. В итоге нужно соблюсти правило: активное бодрствование, но за полчаса до сна стоит все игры прекратить или перевести их в более спокойное русло. Организм должен успокоиться.

Нельзя упускать сигналы, которые подает малыш, когда хочет спать. Потирание глаз, зевание - это всё знаки, что пора укладываться. Если вовремя эти «маячки» не увидеть, потом уложить ребенка будет значительно сложнее. Дело в том, что организм вступает в фазу стресса, а в таком состоянии заснуть уже не получается.

Режим - наше всё

Соблюдение режима дня позволит подготовить малыша ко времени отхода ко сну. Если процесс укладывания происходит в одно и то же время и сопровождается определенным ритуалом, заснуть ребенку будет проще. Так, массаж, поцелуй на ночь, чтение сказки уже будут восприниматься малышом как сигналы для отхода ко сну. Проветренное помещение, отсутствие яркого света тоже помогают заснуть. Как и грудничок, малыш старшего возраста должен не ощущать голода перед сном.

Контакт с мамой очень важен для ребенка в момент отхода ко сну. Важно не только читать сказки или петь колыбельные, но и поглаживать малыша по спинке или держать за руку. Это придаст ощущение защищенности заботы и облегчит переход в объятия Морфея.

Фото: nachild.com

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