Как приучить ребенка к порядку?

В большинстве своем понимание порядка воспитывается в семье. Но помимо этого влияет и характер, и темперамент, и даже возраст ребенка.

Нравоучительными беседами заставить маленького человека убирать игрушки на место, не разбрасывать одежду, аккуратно принимать пищу практически невозможно. Как лучше мотивировать ребенка поддерживать порядок?

Правильная мотивация

Для ребенка очень важно понять, зачем соблюдать порядок. Для этого можно назвать несколько причин.

Во-первых, удобство. Каждая вещь лежит на своем месте, и её легко найти. Можно предложить расставить тетради в специально купленные папки с разделителями, подарить новую записную книжку, для того чтобы записи не терялись и т.д.

Во-вторых, порядок - это необходимость. В учебе очень важно быть прилежным, соблюдать правила оформления тетрадей, порядок выполнения заданий. За хорошо сделанное, без помарок, упражнение, аккуратно раскрашеную картинку нужно обязательно похвалить ребенка. Учитель, в свою очередь, также должен продемонстрировать важность ответственного подхода к любому заданию.

В-третьих, порядок в комнате вызывает положительные эмоции и у самого хозяина, и у его гостей. Необходимо подчеркивать важность чистоты и порядка в доме, давая разрешение пригласить друзей.

Помощь в наведении порядка

Бывает и такое, что детям не хочется наводить порядок в комнате, потому что в ней находится слишком много вещей. Так, например, один 10-летний ребенок с удовольствием убирал в комнату в отеле, находясь на отдыхе. При этом его собственная комната представляла полный хаос. Когда же родители спросили, почему дома он не наводит порядок, выяснилось, что в отеле вещей мало, поэтому там хочется поддерживать чистоту. Поэтому очень важно освобождать жилище от ненужных вещей.

Чтобы помочь ребенку, можно предложить разделить всю комнату на маленькие отдельные части и убирать их ежедневно, по чуть-чуть. Так объемы уборки не будут пугающими, и работа окажется посильной.

Территория ребенка должна быть оформлена по его вкусу, не стоит насаждать собственное понимание прекрасного. В этом случае у детей появится желание поддерживать порядок в комнате, которая им нравится.

Больше всего беспорядка приносят игрушки, большие и маленькие, пластиковые и деревянные. Единственный выход - покупать их как можно меньше, а те, которые есть, распределить на две группы: одни оставить в зоне видимости, а другие убрать в шкаф. Периодически эти группы можно менять местами.

Интересный ход - сфотографировать тот момент, когда комната идеально убрана, а все вещи находятся на своих местах. Эта фотография станет ориентиром для ребенка, и ему будет проще наводить порядок.

Поддержание чистоты

Не менее важно помочь ребенку поддерживать порядок, чтобы уборка не стала таким мучительным занятием. Самое главное правило: взял вещь - убери на место. Это позволит дольше сохранить всё на своих местах. Можно придумать вечерний ритуал - каждодневная уборка в течение 5 минут перед отходом ко сну. Таким образом, утро станет приятнее - в чистой, а не захламленной комнате. Кроме того, можно предложить начинать уборку с более приятного - расставить книги или музыкальные диски, а уж потом вытирать пыль и пылесосить. Главное, ещё самим показывать пример: не рассматривая уборку как каторгу, делать всё быстро, тщательно и с удовольствием.

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