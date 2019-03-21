Кому из родителей не хочется видеть своего ребёнка успешным, состоятельным, счастливым? Но как при этом построить модель воспитания, как мотивировать к росту, как выработать чувство ответственности за свои поступки, знает не каждый.

Приучить делать работу по дому

Ребёнок не выполняет элементарные поручения по хозяйству, потому что ждёт, что их сделает кто-то другой. Но это неправильно. Чем быстрее ребёнок научится помогать, осознавать свою ответственность за то или иное дело, тем лучше для него. Согласно мнению психологов, дети, выполняющие домашние обязанности, в вырастают способными к сопереживанию и коллективной работе. Приучение к труду позволяет выработать в детях понимание того, что самостоятельность невозможна без умения себя обслуживать и обустраивать быт.

Развивать социальный интеллект

Социальные навыки, умение общаться с людьми очень важны для любого человека. И соответственно, дети, которые развили умение работать в коллективе, бережно относятся к чувствам других, обладают способностью разрешать конфликты, к 25 годам не только получают хорошее образование, но и отличную работу. Таковы данные Пенсильванского университета. Дети с менее развитыми социальными навыками, напротив, оказываются склонны к злоупотреблению спиртными напитками, сложнее находят подходящее место работы и значительно чаще попадают в тюрьму.

Ставить высокие цели

Детям всегда хочется оправдать ожидания своих родителей. Исследование, основанное на опросе 6 тысяч американских детей, показало, что взрослые, которые готовили детей к большому будущему, постарались сделать всё, чтобы приблизить их мечты к реальности.

Жить без конфликтов

Специалисты Иллинойского университета также обнаружили, что дети, живущие в атмосфере семейных ссор реже достигали успеха, чем те, кто вырос с родителями, которые уважительно относятся к друг другу, сводя разногласия к минимуму. Кроме того, исследования показали, что матери-одиночки, выбравшие путь без мужа, но и без конфликтов, оказались правы: их дети также становились успешными в будущем.

Показывать на личном примере

Дети, родившиеся у 18-летних, часто бросают обучение на полпути. По мнению психологов, уровень образования родителей на момент, когда ребенку исполняется 8 лет, позволяет определить его успешность через 40 лет.

Учить математике

Опросы и исследования показали, что дошкольники, знакомые с математикой ещё до начала обучения в начальной школе, в будущем имеют очень хорошие результаты. Таким образом, обучение счету, арифметическим действиям помогает в целом в обучении, причем как в точных науках, так и гуманитарных.

Строить отношения на доверии

Эмоциональная связь с ребенком очень важна, особенно на раннем этапе развития. Любовь и забота родителей может даже компенсировать последствия таких отрицательных моментов, как неблагополучная среда и низкий уровень образования.

Фото:lifehacker.ru

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