Когда рождается ребенок, родители могут только гадать, каким он вырастет. Естественно, что своих детей хочется оградить от вредных привычек. Мат - одна из них. Как справиться с ребенком-матерщинником?

Почему дети матерятся?

По мнению психологов для ребенка мат зачастую является способом перенести внимание родителей на себя. В этом случае взрослым стоит задуматься, достаточно ли времени они уделяют своему чаду. В целом, в зависимости от возраста детей, причины, по которым они употребляют мат, могут разниться.

Так, в возрасте, обозначенном ещё К.И. Чуковским, «от двух до пяти», ребенок не может пока осознать, чем матерные слова отличаются от остальных. Поэтому они употребляют мат за другими, кто подал им такой пример. Ведь в этот период главной деятельностью является подражание, и малыш просто копирует речевое поведение окружающих. В дальнейшем ребенок уже понимает, что эти слова произносить нельзя, но всё равно употребляет их, чтобы проявить своеволие и непослушание, по сути - взбунтоваться. Смысла слова они, естественно, пока не осознают.

В начальной школе дети уже чётко осознают разные речевые ситуации и могут употреблять матерные выражения только в своей среде, среди сверстников. В более старшем возрасте - в 12-13 лет - мат становится манифестом взрослости, стремлением приобщить себя к старшим и даже заслужить уважение.

Период агрессии проходят все

С давних пор мат рассматривается не только как показатель агрессивного поведения, но и как попытка защититься. Именно эту функцию мата могут использовать дети, пытаясь скрыть свою слабость. В свое время каждый ребенок должен пройти путь агрессии, и, если она не выплеснута до определенного момента, в дальнейшем это может проявиться в психологических проблемах.

Реакция взрослых

Родителям необходимо понаблюдать за ребенком: чего он ждет после произнесения матерного слова? Если никакой особенной реакции малыш не ждет, значит он услышал его случайно и, запомнив, повторил. Если же после мата ребенок замер в ожидании четко выраженной реакции взрослых, реагировать, наоборот, не стоит, чтобы не оправдывать ожидания. В этом случае нехорошее слово скорее забудется. Ругань или наказание за мат вызовет ещё больший протест и желание повторить сказанное.

Лучше всего предложить детям варианты: как можно выразить свои эмоции. Подросткам можно дать словарь бранной лексики, показав таким образом, что специалисты изучают мат, чтобы исключить его употребление.

Ещё одна причина употребления мата подростками - подражание. Здесь стоит объяснить, что мат, как и любая вредная привычка, свидетельствует о слабости человека и не способствует культуре общения с другими людьми.

В случаях, когда мат употребляется, чтобы продемонстрировать свою «взрослость», родителям стоит задуматься о своем отношении к ребенку, которое может проявляться как в гиперопеке, так и попустительстве. И в том, и другом случае с помощью мата ребенок стремится проявить свою самостоятельность.

Фото: mojdetskijsad.ru

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