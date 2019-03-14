Тест жизнестойкости: контроль, вовлеченность и риск

Если вы не знаете, насколько крепко стоите на ногах в жизни, вам поможет тест на жизнестойкость.

Его разработали в 1984 году, автором является психолог Сальваторе Мадди, на русский язык вопросы теста перевели в нескольких вариантах. Тест включает 45 вопросов, каждый из них покажет результат по одной из 4 позиций, в результате получится общий уровень жизнестойкости. Сейчас тест можно пройти онлайн в интернете, особого труда это не составит. Начнем с того, что тест содержит три шкалы, одна из них измеряет вовлеченность, вторая - принятие риска, третья шкала измеряет контроль. Каждый из 45 вопросов имеет четыре варианта ответа, вы должны будете честно ответить, считаете вы это утверждение верным или нет, лично для себя, а не в общих чертах. То есть, это ваше согласие с каким-либо утверждением, которое предлагает тест. Вы должны четко понимать, что в этом тесте не может быть правильного ответа, всё зависит от вас, каждый ответ будет индивидуальным.

Автор этого теста жизнестойкости подобрал определение внутренней силы, которая позволяет человеку справиться с разного рода ситуациями. Получается, положительный результат теста скажет о том, что у вас не бывает проблем с принятием каких-либо решений, а также вы осознаете свое место в жизни. Что касается шкалы вовлеченности, она покажет, насколько вы чувствуете вкус жизни. Если тест покажет, что вовлеченность ваша оставляет желать лучшего, значит вы получаете мало удовольствия от жизни, это нужно исправить. Шкала контроля покажет человеку, контролирует он свою жизнь или нет. Люди, которым тест показывает высокий уровень контроля, не боятся проблем, они пытаются решить эти проблемы. Получается, что низкий уровень контроля показывает, что вы не управляете собственной жизнью, не делаете того, что могли бы сделать для достижения цели.

Как вы относитесь к риску, показывает последняя шкала. Речь идёт о том, что человек, у которого высокий результат принятия риска, понимает, что любой опыт в жизни будет ценным. Это не говорит о том, что человек совершает поступки, которые заранее предопределены стать каким-то бедствием, речь здесь идёт о том, что человек при любом исходе вынесет урок, чему-то научится, а это нужно уметь. Этот тест покажет ваши слабые места в мироощущении, подскажет, над чем нужно работать, какие области страдают, может быть стоит добавить вовлеченности, может быть принятия риска, а может быть вы не контролируете свою жизнь так, как стоило бы это делать. Тест не покажет, что вы чем-то больны, имеете какие-то отклонения и так далее, эта проверка нужна для улучшения жизни, ее качества. Возможно, вы даже не подозреваете, как круто может измениться жизнь, стоит попробовать.

Фото:www.beloveshkin.com

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