Ментальная тренировка: зачем она нужна

О том, что такое физическая тренировка, знают все, но мало кто знает о ментальной тренировке. Это нужно срочно исправить, потому что ментальная тренировка просто необходима каждому человеку.

Начнем с того, что это система психологических упражнений, она помогает достичь успехов, а всё за счёт контроля и грамотного управления собственными эмоциями и мыслями. Само собой разумеется, что человек в отличие от машины, когда совершает какое-то действие, идёт к какой-то цели, руководствуется не только физиологическими параметрами, но и духом. Именно поэтому нам не хватает одной лишь физической тренировки, ментальная тренировка как раз-таки отвечает за дух.

Не будем ходить вокруг да около, а сразу перейдем к некоторым упражнениям, которые помогут обрести равновесие. Вы должны придумывать фразы, короткие мантры, которые помогут вам сосредоточиться. Например, нужно говорить, что вы достигаете, а не достигнете. Разница в том, что нужно жить в настоящем времени. Ещё одно правило грамотной мантры для ментальной тренировки заключается в том, что нельзя сравнивать себя с кем-то, вы не должны говорить, что кто-то хуже вас справится с какой-то задачей, нужно стремиться говорить о том, что вы справитесь лучше. Третье правило гласит, что любая мантра должна быть позитивной, вы не должны сомневаться, нельзя построить фразу так, что вы, может быть, достигнете, а может быть, и нет. Обязательно говорить вслух, что вы точно знаете, что достигнете.

Ментальная тренировка также подразумевает вознаграждение. То есть, как и в любом другом деле, здесь важна мотивация, когда человек себя мотивирует, обещает себя заранее чем-то себя порадовать, побаловать, ментальные тренировки совершает охотнее, эффективнее. Нельзя забывать о том, что у человека есть эмоции, чувства, мысли, всё это, конечно, влияет на наше поведение, невозможно добиться поставленной цели, если не работать со своими чувствами и эмоциями. Еще одним важным моментом ментальной тренировки является визуализация. Образ своих действий нужно обязательно выстраивать очень четко, если вы хотите чего-то достичь, нужно увидеть это в своей голове, прорисовать все детали, чётко знать, как это будет выглядеть.

Если регулярно заниматься ментальной тренировкой, можно заметить явные улучшения, это касается способности принятия решений, мотивации, уверенности в себе, хорошего настроения, позитивного настроя в любой ситуации. Ментальная тренировка не только дает возможность разобраться в своей голове, но и стать спокойнее, что очень важно при решении разного рода проблем, при достижении целей.

Фото:www.ihca.biz

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