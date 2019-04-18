Компьютерные игры для ребенка - не всегда зло

Неуспеваемость в школе, плохое поведение, неуважение к старшим, неумение нормально общаться со взрослыми, появление различных болезней — это малая часть того, что выносят как последствия игр в компьютер.

Опросы, проведенные в России, о вреде интернета и игр показывают, что более 70 процентов опрошенных считают, что в них причина бед — суицидов, агрессии, появления жестокости и других негативных факторов. Люди уверены, что в компьютерных играх таится зло, оно нещадно ухудшает детей и старается убрать из них всё настоящее и светлое, постепенно заменяя плохим началом. Исследователи уверяют, что нужно смотреть на ситуацию с разных сторон, тогда взгляды будут разниться и мнение большинства, возможно, изменится.

Не стоит судить об играх в общем, узнав об одной

Подобное правило можно применить к любой сфере жизни: оно сработает для книг, для выбора окружения или фильма. Если человек видит страшную и жестокую игру, в которой нужно постоянно убивать людей, искать новые патроны и снова убивать — он думает, что большинство компьютерных игр похожего содержания и посыла. Но зачастую человек выбирает тот жанр, который приходится по душе. Существует множество интересных и увлекательных стратегий, развивающих способность мыслить и обдумывать каждое действие. Есть классные игры о будущем без жестокости и стрелков, они рассказывают о возможностях и позволяют полностью погрузиться в созданный разработчиками мир.

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Нужно разделить увлечение и зависимость

Игромания сначала начинается как обычное желание немного посидеть за компьютером, а потом отправляться по нужным делам. Позже она перерастает в опасность, от нее сложно избавляться и зачастую людям требуется помощь специалиста. Родители привыкли бросаться фразами о появлении зависимости, хотя не знают, как она проявляется. Если ребенок увлечен и ему нравится, то не стоит ругаться и говорить о бездельничестве.

Его друг любит комиксы, а мальчик с соседней квартиры постоянно пересматривает фильмы с супергероями. В данной ситуации важно следить за количеством часов, проводимых перед экраном. Когда ребенок становится старше, он начинает понимать и видеть, как правильно расставлять приоритеты.

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Нет исследований, подтверждающих опасность компьютерных игр

Люди ссылаются на возникновение проблем со здоровьем при долгом нахождении за компьютером, но правильная осанка, хорошее кресло и стол помогут забыть о нужде беспокоиться о больной спине или шее, которая затекла. Далее следует проявление агрессии, невозможность ребенка отличить игру от реальности — он спокойно может путать одно с другим. Но если подобное случается, то воздействие игры — самая последняя причина, по которой может возникнуть такое расстройство. Родители так же утверждают, что игры бывают слишком реалистичными, но забывают о мире, находящемся у ребенка в голове. Его увлечения, друзья, походы в школу могут восприниматься иначе, чем это представляют взрослые.

Если увлечение постепенно переходит в зависимость, сильное желание играть в стрелялки и мстить людям — стоит задуматься над решением проблемы. Но не нужно забирать у ребенка возможность работать мозгом, думать, выполнять задания и создавать собственный мир, имеющий начало в компьютере.

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Фото: vseodetyah. com