Как понять, что ребенку не хватает внимания

Маленький ребенок требует много внимания: с ним нужно играть, помогать заниматься чтением и вместе стремиться к получению знаний, познавать окружающий мир и понимать, что существует много времени для осуществления желаний.

Родители могут дать малышу прекрасную возможность для развития, нанять няню или учителя, помогающего в изучении английского, математики и других важных предметов…

Но они не могут без собственного участия в жизни ребенка дать ему то тепло и внимание, которое родители дарят детям в качестве проявления любви и заботы. Ребята, выросшие с дефицитом внимания, могут перенести ситуацию во взрослую жизнь. Они будут одиноки, начнут говорить о непонимании со стороны, плохом отношении и недостатке общения. Для предотвращения появления похожих ситуаций нужно понять, чем отличается поведение ребенка, желающего получать больше внимания.

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Детская ревность является признаком проявления недостатка внимания. Она может проявляться в небольшом количестве и не приносить дискомфорта обоим сторонам. Например, малыш говорит маме, чтобы она перестала играть с братом и уделила время ему. Но возникновение ситуаций, не позволяющих нормально оценивать поведение ребенка, свидетельствует о дефиците внимания. Малыш начинает говорить людям, что общаться с родителями не стоит, они обещали уделить время ему. Общение со взрослыми встает в тупик, ребенок не может концентрироваться, когда на него обращено множество взглядов и летят каверзные вопросы.

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Привлечение внимания так же говорит о невозможности ребенка прямо сказать о недостатке времени, проводимого в компании родителей. Стрессовые ситуации могут возникать часто, молодые родители не всегда понимают, как правильно справляться и бороться с их появлением. От них не стоит избавляться, нужно научиться правильно решать подобные проблемы. Но если малыш постоянно плачет без повода или может лечь на пол и молчать, чтобы привлечь взгляд — он дает понять, что нужно пожалеть его и поиграть в новую игру. Лучше воспитывать ребенка так, чтобы он мог сказать о чувствах, их влиянии на мысли и действия. Маленький возраст не дает возможности отслеживать природу их появления, поэтому дети начинают использовать различные приемы, одним из них является привлечение внимания.

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Дети, обделенные вниманием, не могут брать со взрослого пример, ставить его как авторитет и полагаться на важность мнения. Они полагают, что подобное поведение с их стороны показывает пренебрежительное отношение к чувствам, мыслям и действиям. Вечная занятость и отговорки, не позволяющие детям понять причину, по которой родители оставляют их без внимания, не решают исход ситуации. Взрослые продолжают недоумевать, почему малыши думают, что их мнение не является важным. Но причина проста — они не считаются с мнением детей и так же, как и они, не выносят его важность. В взаимоотношениях родителя и ребенка очень важно поймать одну волну и почувствовать, что связь, данная природой, не может разорваться под воздействием любых факторов.

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