Быть открытым человеком и с легкостью доверять людям - хорошее умение, помогающее быстрее налаживать контакт и находить общие темы для разговора.

Однако, неумение человека остановиться, чрезмерная открытость может говорить о наличии психологической проблемы. Формирующаяся личность позволяет людям становиться частью своего маленького мира, она доверяет каждому встречному и не может разобраться в причинах, по которой ее начинают избегать. Взрослый человек должен задумываться о рисках откровенности. Откуда берется желание открываться перед окружающими, и как него избавиться?

Избегание одиночества

Чрезмерная открытость и желание рассказывать подробности о себе, делиться всеми переживаниями и чувствами может свидетельствовать об одиночестве или неумении находиться наедине с собственными мыслями. Когда одиночество поглощает человека, он начинает задумываться о причинах. Вспоминаются плохие поступки или неправильные слова в чужой адрес, слишком резкие заявления или наоборот - замкнутость и закрытость. Человек анализирует это и приходит к выводу, избежать одиночества можно с помощью откровенности и доверия.

Одиночество из детства

Большинство проблем психологических проблем родом из детства: родители могут не замечать странностей в поведении своего ребенка, но он уже в юности начинает понимать, что чем-то отличается от сверстников. При смешении фантазий и реальности граница собственного мира может стирается. Малыш делится с родителями переживаниями, потом он начинает открываться друзьям, и ему кажется, что это самое естественное поведение. С возрастом понятие личных границ так и не приходит, человек остается чрезмерно доверчивым, что может привести к беде.

Желание нравиться

Ошибочно мнение о том, что раскрытие души перед человеком позволит понравиться ему с первых секунд знакомства. Малознакомый человек, кому вы открываете душу, может оказаться кем угодно, иметь плохие умыслы. Он вас выслушает, чтобы найти выгоду или выставить вас в плохом свете. Боязнь снова быть обманутым зачастую останавливает от того, чтобы открыться перед собеседником. Для избавления от неуместной откровенности нужно научиться выстраивать личные границы.

Фото: www.psychologies.ru

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