Выбор между школой, в которой дозволено многое, и школой, запрещающей громко разговаривать, смеяться и выходить на уроках в туалет, всегда останется за первым вариантом.

Родители же не могут определиться с решением и зачастую склоняются к последнему варианту, думая что исциплине поможет сделать из ребенка нормального человека. Чтобы воздействие на детей не было агрессивным и резким, нужно уметь контролировать пыл и стараться принять сторону малыша. Для родителей данный вопрос решается легче, они связаны с детьми особыми чувствами. А нормальные учителя должны понять, что одинаковый подход ко всем ученикам может ухудшить ситуацию и заставить детей говорить о школе как о худшем месте, в котором они бывали. Почему так важно совмещать строгость и сдержанность, но не забывать о заботе?

Строгость и отсутствие понимания, невозможность быть личностью и частые крики в классе не приведут ребенка к успеху как в школе, так и в остальных сферах жизни. Сила, несомненно, важна, но она должна помогать педагогам защищать ребят от воздействия внешних факторов, злых и невоспитанных одноклассников. Применение силы для других случаев может стать большой травмой, оставивить след в дальнейшем развитии. Как правило, подобное ограничение заставляет ребенка выпускать пар после школы.

Чтобы совмещать силу и заботу, нучитель должен дать детям понять - он требует уважения и внимания, но он может ошибаться, иногда грустить и ругать за прогулы, но его основное дело - дать им знания. Любовь учеников к преподавателю складывается из множества факторов. Одним из них является умение следить за дисциплиной и радовать детей теплым и уважительным отношением.

Фото:obrazovanie.by

Учителям нужна защита от учеников

Школа по советскому образцу прижилась в США

Строгое воспитание нужно или в комплексе, или не нужно вообще

Строптивого ученика выпороли на уроке