Лайфхак: как увеличить свой словарный запас

Многие задаются вопросом "зачем пополнять свой словарный запас?". Вы удивитесь, но такой вопрос должен задавать себе каждый. После четкого ответа нужно понять, что же именно необходимо для этого "пополнения", чтобы не тратить зря свое время.

Старайтесь чаще заглядывать в словарь.

Если у вас нет желания много читать, то словарь — это то, что вам нужно! Там все просто и понятно написано, для того, чтобы знать где и когда уместны будут слова. Но какой именно словарь выбрать? Самый популярный сейчас словарь С. И. Ожегова, его вам сможет посоветовать любой учитель русского языка и литературы. Это нужно для того, чтобы понимать, когда правильно употреблять различные архаизмы и фразеологизмы. Конечно, в наш русский язык постоянно добавляют какие-то иностранные слова, но нельзя забывать и о старых, которые являются, так сказать, базой. Загляни в словарь и прочти примерно 15 — 20 новых слов. Конечно, важно запомнить, как они пишутся, и что они значат. Кстати, словарь с фразеологизмами тоже отличная вещь, его тоже нужно иногда открывать.

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Ваше чтение должно быть вне зоны комфорта.

В наше время существует огромное количество авторов, а также произведения, которые считаются классикой. Не стоит придаваться только одному жанру, читайте разные стили, чтобы разнообразить свой словарный запас. Тем более, так вы не только узнаете большое количество слов, но и сможете расширить свой кругозор. Ведь литература есть не только художественная.

Иностранные языки — вот еще один помощник вашего словарного запаса.

Знание иностранных языков всегда идет на пользу, особенно, если оттуда можно почерпнуть что-то новое. Интересно, что в другом языке могут быть такие слова, которых в русском нет. Также многие слова пришли к нам от греческого и других языков.

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Музыка является помощником во всем, в том числе, она может тоже поспособствовать пополнению новых слов.

В музыке должно быть как можно больше текста, но он должен состоять из достойных и умных слов. Конечно, в наше время большая часть музыкальных треков состоит из глупых и мелких словечек, потому что сейчас исполнители особо не задумываются над рифмой и смыслом. Но нужно понимать, что музыка — это тоже часть культуры, которая способна повлиять на человека и его образование.

За тем, как вы выражаетесь в социальных сетях необходимо следить! Возможно, вас это удивит, но написание постов в такой социально сети, как Twitter помогает развитию речи. Читайте полезные твиты и старайтесь грамотно писать свои. Например, можно отдать свой выбор твитам писателей и известных журналистов. Крайне сложно выразить свою мысль так, чтобы тебя поняли в небольшой записи. Те, кому это удается сделать, начитанные и умные люди, вот кого нужно читать.

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