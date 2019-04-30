Лайфхак: как увеличить свой словарный запас
Старайтесь чаще заглядывать в словарь.
Если у вас нет желания много читать, то словарь — это то, что вам нужно! Там все просто и понятно написано, для того, чтобы знать где и когда уместны будут слова. Но какой именно словарь выбрать? Самый популярный сейчас словарь С. И. Ожегова, его вам сможет посоветовать любой учитель русского языка и литературы. Это нужно для того, чтобы понимать, когда правильно употреблять различные архаизмы и фразеологизмы. Конечно, в наш русский язык постоянно добавляют какие-то иностранные слова, но нельзя забывать и о старых, которые являются, так сказать, базой. Загляни в словарь и прочти примерно 15 — 20 новых слов. Конечно, важно запомнить, как они пишутся, и что они значат. Кстати, словарь с фразеологизмами тоже отличная вещь, его тоже нужно иногда открывать.
Читайте также: Лингвисты поражены: У кандидатов в президенты США - словарный запас школьников
Ваше чтение должно быть вне зоны комфорта.
В наше время существует огромное количество авторов, а также произведения, которые считаются классикой. Не стоит придаваться только одному жанру, читайте разные стили, чтобы разнообразить свой словарный запас. Тем более, так вы не только узнаете большое количество слов, но и сможете расширить свой кругозор. Ведь литература есть не только художественная.
Иностранные языки — вот еще один помощник вашего словарного запаса.
Знание иностранных языков всегда идет на пользу, особенно, если оттуда можно почерпнуть что-то новое. Интересно, что в другом языке могут быть такие слова, которых в русском нет. Также многие слова пришли к нам от греческого и других языков.
Читайте также: Словарный запас англичан достиг миллиона слов
Музыка является помощником во всем, в том числе, она может тоже поспособствовать пополнению новых слов.
В музыке должно быть как можно больше текста, но он должен состоять из достойных и умных слов. Конечно, в наше время большая часть музыкальных треков состоит из глупых и мелких словечек, потому что сейчас исполнители особо не задумываются над рифмой и смыслом. Но нужно понимать, что музыка — это тоже часть культуры, которая способна повлиять на человека и его образование.
За тем, как вы выражаетесь в социальных сетях необходимо следить! Возможно, вас это удивит, но написание постов в такой социально сети, как Twitter помогает развитию речи. Читайте полезные твиты и старайтесь грамотно писать свои. Например, можно отдать свой выбор твитам писателей и известных журналистов. Крайне сложно выразить свою мысль так, чтобы тебя поняли в небольшой записи. Те, кому это удается сделать, начитанные и умные люди, вот кого нужно читать.
Читайте также:
Военный переводчик - дилетант, эрудит, солдат