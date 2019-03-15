Адаптация ребенка в детском саду
Приходит ответственный момент, когда ребенка надо вести в детский сад. Как для ребенка, так и для родителей это трудный период. Приходится менять существующий режим и впервые оставить малыша в чужой и незнакомой обстановке.
Конечно, есть случаи, когда ребенок сразу влюбляется в садик. И с первых дней с большим удовольствием начинает в него ходить. Но зачастую все не так гладко. Дети пугаются и устраивают настоящие истерики. Какова же причина такой реакции?
Для ребенка первый поход в садик - это первое расставание с мамой. Хорошо, если до этого он оставался у бабушки, а если нет, то проблема еще острее. Ребенку кажется, что его предают, а все дети и взрослые в садиике сплошь чудовища. Как правило, мальчики сложнее переживают эту ситуацию. К тому же к этому времени ребенок уже осознает себя как личность и требует все больше внимания, а тут приходися остаться, как ему кажется, совсем одному. Перед тем как начать адаптацию ребенка, мама должна располагать, как минимум, тремя неделями свободного времени. Процесс этот сложный и нервный.
Схема адаптации
Чтобы избежать стресса, мама сначала должна привести ребенка на дневные и вечерние прогулки группы. Так ребенок познакомится с коллективом и воспитателем.
Важно, чтобы ребенок наблюдал, как за другими детками приходят родители. Это успокоит и придаст ему уверенности. Одни родители придумали хитрый способ. Они давали малышу ключ и сообщали, что без этого ключа не смогут попасть домой. Ребенок хранил ключ у себя и был уверен, что его не забудут забрать.
В начале ребенка можно приводить с опозданием, так он не будет видеть истерик других детей.
Первое время дети едят в саду неохотно, поэтому лучше в первое время кормить его дома.
Неделю или две мама должна забирать ребенка до сна или вообще находится в саду вместе с ним.
На третьей неделе малыша стоит оставить на сон, но забрать сразу после того, как он проснется.
К четвертой неделе малыши входят в обычный график. Надо отметить, что у разных детокэто время может быть разным.
К общим правилам, можно добавить несколько советов детских психологов.
Позволяйте детям брать с собой любимые игрушки, это снизит уровень нервозности.
Позвольте малышу надеть ту одежду, которую он любит. Это добавит комфорта и слегка успокоит малыша.
Постоянно интересуетесь, как ребенок провел день. Так он почувствует себя важным и позволит выявить недопустимые действия со стороны воспитателя или других детей.
Вставайте перед садиком пораньше. Крики и суета только добавят нервозности.
Фото:blog.sunschool.ru
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