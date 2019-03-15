Приходит ответственный момент, когда ребенка надо вести в детский сад. Как для ребенка, так и для родителей это трудный период. Приходится менять существующий режим и впервые оставить малыша в чужой и незнакомой обстановке.

Конечно, есть случаи, когда ребенок сразу влюбляется в садик. И с первых дней с большим удовольствием начинает в него ходить. Но зачастую все не так гладко. Дети пугаются и устраивают настоящие истерики. Какова же причина такой реакции?

Для ребенка первый поход в садик - это первое расставание с мамой. Хорошо, если до этого он оставался у бабушки, а если нет, то проблема еще острее. Ребенку кажется, что его предают, а все дети и взрослые в садиике сплошь чудовища. Как правило, мальчики сложнее переживают эту ситуацию. К тому же к этому времени ребенок уже осознает себя как личность и требует все больше внимания, а тут приходися остаться, как ему кажется, совсем одному. Перед тем как начать адаптацию ребенка, мама должна располагать, как минимум, тремя неделями свободного времени. Процесс этот сложный и нервный.

Схема адаптации

Чтобы избежать стресса, мама сначала должна привести ребенка на дневные и вечерние прогулки группы. Так ребенок познакомится с коллективом и воспитателем.

Важно, чтобы ребенок наблюдал, как за другими детками приходят родители. Это успокоит и придаст ему уверенности. Одни родители придумали хитрый способ. Они давали малышу ключ и сообщали, что без этого ключа не смогут попасть домой. Ребенок хранил ключ у себя и был уверен, что его не забудут забрать.

В начале ребенка можно приводить с опозданием, так он не будет видеть истерик других детей.

Первое время дети едят в саду неохотно, поэтому лучше в первое время кормить его дома.

Неделю или две мама должна забирать ребенка до сна или вообще находится в саду вместе с ним.

На третьей неделе малыша стоит оставить на сон, но забрать сразу после того, как он проснется.

К четвертой неделе малыши входят в обычный график. Надо отметить, что у разных детокэто время может быть разным.

К общим правилам, можно добавить несколько советов детских психологов.

Позволяйте детям брать с собой любимые игрушки, это снизит уровень нервозности.

Позвольте малышу надеть ту одежду, которую он любит. Это добавит комфорта и слегка успокоит малыша.

Постоянно интересуетесь, как ребенок провел день. Так он почувствует себя важным и позволит выявить недопустимые действия со стороны воспитателя или других детей.

Вставайте перед садиком пораньше. Крики и суета только добавят нервозности.

Фото:blog.sunschool.ru

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