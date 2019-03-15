Сегодня многие задумываются о том, чтобы взять приемного ребенка. Естественно, это очень ответственное решение. Психологи утверждают, что проблем на этом пути будет много.

Родители мечутся в сомнениях, смогут ли они справиться и будут ли хорошими родителями. Чтобы хоть немного снять некоторые сомнения и вопросы, попробуем разобраться, какие качества должны быть у тех, кто идет на подобный шаг.

Для тех, у кого уже есть дети, появление приемного ребенка не вызывает особых трудностей. А вот у тех, кто ещё не ощутил себя родителем, сложности обязательно появятся. Нет сомнений, что внутренне все готовы и считают, что смогут окружить ребенка заботой.

Одно дело, если в семью попадает младенец. Тут все можно начинать с нуля. Другое - это когда у ребенка почти уже сформировался характер. В подобной ситуации, родителям придется запастись терпением. Ребенка придется не только воспитывать, но и перевоспитывать. Ведь он ещё не знает вас, а значит может проявить агрессию, быть очень возбудимым или проявлять жадность. Поэтому новым родителям нужно иметь твердость характера, чтобы они могли сказать твердое НЕТ.

Приемному ребенку требуется любовь. Причем ее количество на порядок должно превышать любовь к родным детям. Как правило, приемные дети очень ранимы, поэтому не стоит выходить из себя из-за разрисованых стен или разбитой посуды. Родители должны быть спокойны и ежечасно показывать ребенку свою любовь.

Если родному ребенку можно отказать в чем-то, то с приемным нужно идти на компромисс. Важно быть нежными и заботливыми, но при этом уметь правильно отказать. Например, вместо сладостей предложить здоровое лакомство или отвлечь игрой.

Увы, иногда приемные дети доводят родителей до того, что те начинают задаваться вопросом о правильности своего решения. Первое, что нужно сделать, это исключить такие мысли. Дети - отличные психологи, и ваши сомнения сразу будут известны малышу. Это усложнит контакт. Так что научитесь хвалить себя, а плохие мысли гоните прочь.

Приемные дети часто умело скрывают свои эмоции. У них была несладкая жизнь. Иногда дети сильно переживают, но родители это не замечают. Это может пагубно сказаться на психике малыша. Родители должны очень внимательно наблюдать за ребенком и по возможности делить с ним его переживания. Только доверившись вам, ребенок поделится своими эмоциями.

Очень важно научится принимать ребенка с его недостатками и не показывать, что вы ждали совершенно другого. Иногда подобные претензии родителей возводят стену, о которой дети помнят всю жизнь.

Только опыт и внимательность смогут сделать из вас идеальных родителей. Самыми важными качествами должны быть любовь, терпение и твердость характера. И очень важно, не обращать внимание на мнение окружающих. Часто посторонние и даже близкие, сильно обижают приемных родителей за из шаг. Но это не повод впадать в уныние. Одно то, что вы решили взять малыша, говорит о том, что вы исключительные люди.

Фото:novaekonomija.rs

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