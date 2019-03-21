Примерно с трёх до пяти лет ребенок резко меняет свое поведение. Иногда родители приходят в ужас, от резких изменений в характере и поведении малыша. Буквально в один день все может измениться, и у родителей даже нет времени подготовится к такому этапу. Он так и называется, "Кризис трёх лет".

Психологи считают, что это период становления личности ребенка. Так он определяет себя в обществе и выясняет, кто он и кем является в окружающем мире. А также приобретает навыки общения.

Какие задачи решает малыш?

Выясняет, над чем у него нет власти, а над чем она есть.

Изучить пределы своего влияния в группе и определить в ней свое место.

Утвердить себя как полноценную личность.

Научиться пользоваться силой в общении с другими.

Изучить правильное поведение в группе.

Четко разделить реальность и фантазии.

Убедиться, что действие имеет последствия.

Исследовать собственные особенности личности, свое тело, окружающий мир и половые отличия.

Как ведет себя ребенок в такой период:

Постоянно чем-то интересуется и задает множество вопросов, иногда нелепых .

Старается придерживаться установленных правил игры.

Чаще предпочитает совместные игры.

Чаще использует в играх свою фантазию или привлекает к игре вымышленных персонажей.

Постоянно испытывает окружающих, пытаясь оказать на них любую власть.

В ролевых играх, пробует себя в разных ролях.

В играх использует действия с явной половой принадлежностью.

Старается научится приемлемому в обществе поведению.

Как должны вести себя родители:

Поощрять и помогать ребенку в его исследование мира, предметов, своего тела и чувств.

Давать нужную ребенку информацию, помогая в сложных вопросах.

Создавать у ребенка ощущение любви и полной безопасности.

Поддерживать и участвовать в детских фантазиях и помогать разделять их с реальностью.

Осторожно подходить к вопросам ребенка о его половых особенностях.

Хвалить и поощрять за тягу к новой информации.

Стараться отвечать на вопросы ребенка, используя яркие и живые образы.

Что не нужно делать:

Не стоит спорить с ребенком доказывая свой авторитет.

Не стоит дразнить и смеяться над ребенком из-за глупых вопросов.

Нельзя проявлять ложную веру в фантазии ребенка.

Ни в коем случае не стоит игнорировать вопросы ребенка.

Нельзя надеяться, что ребенок сам найдет нужные ответы.

Нельзя наказывать ребенка за излишнюю навязчивость.

Возможные проблемы:

Ночные кошмары с недержанием мочи.

Повышенное нервозность и страх.

Проблемы с обучаемостью.

Излишняя застенчивость или агрессия и угрозы.

Неприемлемое поведение в общественных местах.

Появление ритуалов во время приема пищи.

Это трудное время в семье, но важно помнить, что сейчас закладываются свойства будущей личности. И именно от родителей зависит, какими они сделают своих детей.

Фото:detki.guru

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