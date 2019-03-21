Трехлетние изверги. В три года ребенок переживает первый возрастной кризис
Примерно с трёх до пяти лет ребенок резко меняет свое поведение. Иногда родители приходят в ужас, от резких изменений в характере и поведении малыша. Буквально в один день все может измениться, и у родителей даже нет времени подготовится к такому этапу. Он так и называется, "Кризис трёх лет".
Психологи считают, что это период становления личности ребенка. Так он определяет себя в обществе и выясняет, кто он и кем является в окружающем мире. А также приобретает навыки общения.
Какие задачи решает малыш?
Выясняет, над чем у него нет власти, а над чем она есть.
Изучить пределы своего влияния в группе и определить в ней свое место.
Утвердить себя как полноценную личность.
Научиться пользоваться силой в общении с другими.
Изучить правильное поведение в группе.
Четко разделить реальность и фантазии.
Убедиться, что действие имеет последствия.
Исследовать собственные особенности личности, свое тело, окружающий мир и половые отличия.
Как ведет себя ребенок в такой период:
Постоянно чем-то интересуется и задает множество вопросов, иногда нелепых .
Старается придерживаться установленных правил игры.
Чаще предпочитает совместные игры.
Чаще использует в играх свою фантазию или привлекает к игре вымышленных персонажей.
Постоянно испытывает окружающих, пытаясь оказать на них любую власть.
В ролевых играх, пробует себя в разных ролях.
В играх использует действия с явной половой принадлежностью.
Старается научится приемлемому в обществе поведению.
Как должны вести себя родители:
Поощрять и помогать ребенку в его исследование мира, предметов, своего тела и чувств.
Давать нужную ребенку информацию, помогая в сложных вопросах.
Создавать у ребенка ощущение любви и полной безопасности.
Поддерживать и участвовать в детских фантазиях и помогать разделять их с реальностью.
Осторожно подходить к вопросам ребенка о его половых особенностях.
Хвалить и поощрять за тягу к новой информации.
Стараться отвечать на вопросы ребенка, используя яркие и живые образы.
Что не нужно делать:
Не стоит спорить с ребенком доказывая свой авторитет.
Не стоит дразнить и смеяться над ребенком из-за глупых вопросов.
Нельзя проявлять ложную веру в фантазии ребенка.
Ни в коем случае не стоит игнорировать вопросы ребенка.
Нельзя надеяться, что ребенок сам найдет нужные ответы.
Нельзя наказывать ребенка за излишнюю навязчивость.
Возможные проблемы:
Ночные кошмары с недержанием мочи.
Повышенное нервозность и страх.
Проблемы с обучаемостью.
Излишняя застенчивость или агрессия и угрозы.
Неприемлемое поведение в общественных местах.
Появление ритуалов во время приема пищи.
Это трудное время в семье, но важно помнить, что сейчас закладываются свойства будущей личности. И именно от родителей зависит, какими они сделают своих детей.
Фото:detki.guru
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