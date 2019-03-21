Аналитика

Ошибки родителей, мешающие жить детям

Родители, обращающиеся за помощью к детскому психологу, иногда удивляются узнав, что приоблема в них, а не в ребенке. Они даже не догадываются, что многие неправильные особенности поведения сами навязали своему малышу.

Бабушки. У родителей есть свои родители и это вызывает интересный парадокс. Множество бабушек и дедушек уверены, что они созданы чтобы потакать и баловать внуков во всем. А родителям выделяется роль цербера. Часто именно бабушки виноваты в эгоизме ребенка. Потому воспитательную работу важно проводить не только с ребенком, но и со своими родителями.

Выступления на публике. Часто родители хотят похвастаться достижениями ребенка. Для этого его ставят на табурет и просят спеть или прочитать стихотворение. Увы, дети разные. Некоторые очень стесняются публики. В этом случае не давите и не заставляйте ребенка. И не в коем случае не ругайте за это малыша.

Собственное отражение. Дети зачастую копируют поведение родителей. Когда ребенок грубит взрослым или сверстникам, стоит обратить внимание на тон общения в семье. Возможно у вас самих принята такая система общения. Все, что требуется от ребенка, должно выполняться родителями. Как заставить ребенка наводить порядок, если вы сами разбрасываете вещи.

Сравнение. Исключите привычку сравнивать вашего ребенка с теми, у кого что-то получается лучше. Ребенок никогда не станет добиваться результатов, если увидит, что вы восхищаетесь его конкурентом. Как правило, это только усугубит ситуацию и сведёт на нет уже достигнутое.

Самостоятельность. Не стоит ждать момента, когда ребенок вырастет и сорвется во все тяжкие, почувствовав себя свободным. С раннего детства дайте ему самому принимать какие-то решения, это очень стимулирует и позволяет быстрее взрослеть. Придет время и только из вредности ребенок начнет принимать неправильные решения. Поэтому создайте хотя бы иллюзию свободы принятия решений.

Родительский союз. Важно все решения относительно ребенка принимать вместе. Нельзя чтобы один наказывал, а другой отменял решения. Так один из родителей потеряет авторитет, а ребенок будет искать выгоды от общения с кем-то одним из родителей. Совместные безоговорочное решения дадут малышу понять, как правильно строить отношения в будущем.

Приказы не обсуждаются. Всегда объясняйте ребенку причины тех или иных решений. Не стоит объяснять свои действия только отцовским авторитетом. Ребенок не всегда понимает те или иные действия родителей. И простые приказные решения, будут восприняты как враждебные.

Семья - это в первую очередь площадка для обмена мнениями. Поэтому давайте возможность высказаться всем членам семьи и даже самым маленьким.

Фото:www.vl.ru

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