Как вырастить ребенка успешным человеком. Правила для родителей

Воспитание детей - дело невероятно ответственное и важное. Все что родители вложат в детстве, определит дальнейшую судьбу взрослого человека. Но ведь ребенок возьмёт с собой не только комплексы и обиды.

Он может взять с собой доброту, любовь и доверие, которыми родители смогут щедро поделится. Сегодня, здесь и сейчас происходит чудо. Родители, как волшебные гончары, определяют, счастливым будет их малыш или погрязнет в собственной неуверенности и страхах. А ведь соблюдая всего несколько несложных правил можно так много сделать для будущего своего малыша.

Любопытство.

Все дети талантливы. Надо только отыскать этот талант. Наблюдайте за ребенком. Следите за тем, что ему интересно и старайтесь развивать это. Поощряйте любые его изыскания и вместе ищите ответы.

Самостоятельность.

У малыша не будет шанса найти себя, если за него все делают родители. Не бойтесь, что он что-то сломает или испортит. Дайте ребенку самому решать простые проблемы. И когда ребенок вырастет, то скажет вам за это спасибо.

Ответственность.

Если ребенок выполнит, что обещал, в установленный срок, то щедро поощрите его. Научите отвечать за слова и поступки. Пожурите за обман. Попытайтесь дать понять, что ответственность приносит реальные плоды.

Любознательность.

Известно, что наиболее успешные люди, это те, кто много читает. Научите ребенка любить книги. Книги не заменит телевизор или интернет. Старайтесь много читать ребенку вслух. А когда он сам начнет читать, обеспечьте его интересной литературой.

Красноречие.

Не только отвечайте на детские вопросы, но и сами почаще их задавайте. Давайте возможность малышу высказаться и сформулировать свои мысли. Часто обсуждайте общие темы и вопросы. Умение хорошо говорить, здорово поможет в жизни.

Умение дружить.

Научите ребенка дружбе и доброжелательности к окружающим. Это ключевое качество в жизни. Все зависит от умения человека общаться и строить взаимоотношения с окружающими. Именно в детстве закладываются кирпичики будущей души компании.

Отношение к неудачам.

Жизнь состоит не только из побед. Мы часто падаем и очень важно научить ребенка правильно реагировать на такие падения. Важно объяснить, что не стоит делать из неудачи трагедию. Это отличный опыт и повод многому научился и сделать выводы.

Фото:www.vedamost.info

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