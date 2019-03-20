Порой родители, имея причины скрыть истину, говорят детям неправду. Часто на вопрос о рождении ребенка отвечают, что его принес аист. Это кажется естественным, потому что другие объяснения малышу не по возрасту.

Но проходит время и родители с удивлением замечают, что ребенок лжет. Почему это происходит и как исправить ситуацию?

Защитная реакция от страха

Ребенок рождается правдивым и научившись говорить, откровенно делится своими мыслями с близкими. Но примерно в пять лет начинается возраст фантазий и дети не различают грань между правдой и вымыслом. А ребята постарше начинают лгать осознанно. Истоки обмана бывают разными. По мнению психологов, самой распространенной причиной лжи является страх. Когда у родителей завышенные требования к детям, им легче соврать, чем ждать наказания или обвинений. Чтобы этого не произошло, нужны спокойные, доверительные отношения в семье. Если ребенок обманул, постарайтесь спокойно выяснить причину такого поступка и ни в коем случае не обрушивайте на него свой гнев. Насорил - убери, получил плохую отметку - исправь, поссорился с другом - помирись.

Чтобы получить желаемое

Некоторые дети лгут, потому что хотят то, чего у них нет. Кто-то рассказывает сверстникам, что мама работает стюардессой, хотя на самом деле она бухгалтер. Одноклассница моей дочери была так сильно увлечена индийской культурой и фильмами, что всем говорила, как часто путешествовала по Индии. Это при том, что ни разу там не была.Таким образом подростки самоутверждаются в своей среде. Если такие эпизоды единичны, то не стоит бить тревогу. Но при постоянной идеализации реальных фактов необходимо вникнуть в ситуацию. Постарайтесь выяснить: нет ли проблем с друзьями, чего не хватает вашему ребенку и как этого можно достичь, чем заменить.

Встречаются и негативные случаи обмана. Ребенок старается привлечь к себе внимание сверстников тем, что дома якобы был потоп. В таком случае необходимо побеседовать с чадом и объяснить, что есть много позитивных способов завоевать внимание окружающих. Чтобы ложь не превратилась в привычку, научите детей получать желаемое иначе. Не забывайте хвалить ребенка, развивать его способности в кружках и секциях.

Средство мести

В тех случаях, когда дети не в состоянии решать споры и конфликты, они прибегают ко лжи. К примеру, одноклассник ударил девочку книгой по голове. Но она уже рассказывает учителю, что он еще и сильно толкнул ее, и отобрал учебник. В таких случаях необходимо объяснить ребенку, как защищать свои интересы без обмана.

Но источником лжи из мести может стать и другая причина. Порой дети врут о самых незначительных мелочах, что в классе был концерт, хотя прошла спартакиада. Или о том, что на завтрак в школе были пирожки, хотя ел гречку с сосиской. Обманывая в пустяках, ребенок ощущает свою власть над взрослым, когда нет доверительных отношений.

Чтобы исправить ситуацию, необходимо восстановить дружеские отношения, начав с доброжелательного тона. Самым лучшим воспитательным средством всегда считался личный пример. Взрослые должны выполнять свои обещания, быть искренними с детьми. Когда ребенок скажет правду, пусть даже неприятную для вас, не ругайте его, а похвалите. Очень важно помочь детям повысить свою самооценку. Помните, что ребенок всегда будет правдивым с теми, кто не станет его оскорблять и высмеивать.

Фото:detki-pogodki.ru

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