В конце декабря прошлого года утвержден национальный проект «Демография». Одна из его задач - снижение уровня бедности в России вдвое.

Экономисты-практики считают, что нередко новые законы только подрывают национальную экономику и приводят к еще большему обнищанию бедных и до недавнего времени даже вполне благополучных слоев населения. Что не так? И что надо делать на самом деле?

Об этом поговорил с Правдой.Ру руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Я за то, чтобы материнский капитал давали и гражданам Украины, и выходцам из Средней Азии. Если, например, семья граждан с Украины или из Средней Азии принимает российское гражданство, плюс соответствие культуры, языка, то на детей, родившихся за пределами России, при переходе в российское гражданство тоже надо давать материнский капитал», - высказался эксперт.

Тогда мы создадим обратный денежный поток. Сейчас заработанные у нас деньги уходят за границу, но они могли бы оставаться в России. «Я рассуждаю не как человек с патриотическими взглядами, а как именно экономист. Этот обратный поток реально нужен экономике», - добавил Колташов.

Также эксперт считает, что материнский капитал должен направляться на покупку жилья в первую очередь. Кроме того, Владимир Колташов полагает, что бедная страна должна не материнский капитал разбазаривать, а освобождать людей от налогов или взять на себя платежи по ЖКХ бедных семей. В Германии, например, если семья не может оплачивать аренду жилья, государство выдает ей субсидию порядка 600 евро.

Фото kredkons.ru

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