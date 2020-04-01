Самые необычные исследования начинаются именно тогда, когда психологам становится скучно. Именно так они и пришли к тому, что провели исследование и выяснили что, говорит пицца о человеке. Выводы такого исследования получились достаточно странные. Если вам интересно, то садитесь поудобнее и продолжайте читать этот материал.

Пицца без начинки

- это тесто с томатной пастой и сыром.

Психологи считают, что

такие люди всегда придерживаются своих убеждений, но при этом такая страсть совершенно не говорит о том, что вы тот человек, предсказать поступки которого очень сложно.

человеку необходимо поработать над тем, чтобы выйти из своей зоны комфорта.

Пицца с сыром

- ее любят рискованные люди.

Такой человек старается вести себя правильно и не выделяться из толпы. Он будет придерживаться спокойных тонов в одежде и не любит изысков в блюдах, но при этом он будет рисковать ради того, чтобы добиться поставленной цели.

Также отличительной чертой любителей сырной пиццы является еще и тот факт, что они всегда берут ответственность на себя как в радости, так и в горе.

Пицца с колбасками и небольшим количеством овощей

- это сбалансированная пицца, которую любят более уравновешенные люди, у них в жизни всего в меру, времени хватает поровну на все занятия и всех окружающих.

Многие психологи даже считают, что эту пиццу выбирают идеальные люди. Но это не совсем так:

у таких людей практически все просчитано, и они очень хитры, поэтому к ним нужно относиться осторожно.

Пиццу с большим количеством грибов

едят в основном те, кто ненавидит свою работу и осознанно думают, что с большим удовольствием занимались бы чем-то другим.

Но при этом такой человек будет щедрым, открытым и простым. Но периодически у таких людей случаются некоторые заскоки, которые могут напугать окружающих.

Пицца с морепродуктами.

Психологи утверждают, что среди фанатов таких блюд являются довольно яркие личности, которые всегда хотят быть непохожими на окружающих. Именно поэтому выбор таких ярких людей падает на пиццу с морепродуктами, ведь она значительно отличается от пиццы с пеперони или с курицей.

Так вот, любители таких деликатесов всегда ищут новые впечатления и интересные вкусы, но при этом такие люди очень сложны характером.

Возможно, психологи совсем не зря решились на такой интересный эксперимент. Теперь каждый будет наблюдать за своим мало знакомым собеседником, находясь в кафе. Вдруг это поможет разгадать в нем единомышленника или же вы поймете, что совсем не подходите друг другу.