Дофаминовая система и её связь с энергией

Есть огромное множество действий и занятий, предполагающих либо достижение успеха, либо отказ от позитивного мышления и возвращение к негативу. Мозг очень хитро поступает: он умеет делать определенный анализ выгоды, которая будет ждать человека после выполнения конкретного дела. После проделывания этой работы он начинает постепенно приучать человека к кредиту мотивации. При положительном результате анализа сразу просыпается желание работать, идти к цели, в организме много энергии и сил. Контролировать данный процесс может дофаминовая система, находящаяся в мозгу.

Часто человеку может не хватать важного дофамина, нужно стараться и зарабатывать для нормальной жизнедеятельности. В привычной среде его можно выработать после действий, приносящих реальную пользу. Пробежка или получение важных знаний — организм начинает понимать, что пора вырабатывать больше дофамина. При полном соблюдении правил и выполнении только полезных действий человек чувствует прилив энергии и желание работать в привычном режиме. Конечно, мозг не будет впустую расходовать такой ценный ресурс. И при принуждении к действию ему довольно сложно давать для этого много запасов, поэтому человек часто отказывается от их выполнения или делает вид, что выполнил задания.

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Можно лучше понять работу описанной системы, если представить её в качестве банка. Префронтальная кора мозга будет выступать в роли предпринимателя. Чтобы получить кредит под хороший процент, нужно иметь толковый план действий, задумок на будущее. В данном примере под планом понимается идея, позволяющая ждать от её выполнения хорошего результата. Чем большее поле перед собой видит человек, чем больше он старается ухватить и запомнить, чтобы достигнуть поставленной цели, тем выше вероятность того, что с получением кредита мотивации всё пройдет очень гладко.

Нужно научиться показывать банку, что данное дело действительно хорошо продумано и имеет правильную основу. Оно может принести стабильный доход и позволить не думать о дальнейших изменениях. Чем четче будет представление о том, что нужно будет достичь и как правильно это сделать, тем сильнее банк будет "за" такое сильное рвение к победе и изменениям. Мозг отказывается нормально выдавать дофамин тем, кто не может задумываться о будущем, искать варианты исхода событий и ставить определенные цели. Жизнь одним днем только отталкивает от получения заветного и нужного.

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Мозг так же не может нормально воспринимать варианты об идеальной жизни в огромном замке или привычных вариантах развития событий. Ему нужна хорошо проработанная система, позволяющая оценить предложенные варианты и сделать нужные выводы. Четко сформулированные мысли и цели лишь приближают к ощущению спокойствия и важности их жизни. Для получения кредита в более крупном размере понадобится хорошая кредитная история. Без неё будет сложно справиться с требованиями и поблагодарить банк или дофаминовую систему. Резкое повышение запросов приведет к странному состоянию: мозг сможет их обрабатывать, но он не поймет, как правильно поступать в данной ситуации.

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