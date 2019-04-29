Что влияет на сексуальное влечение к противоположному полу

После тяжелого дня ты приходишь домой, кушаешь и садишься перед ТВ с телефоном, в то время, как у твоего партнера были совсем другие планы на тебя. Но у людей случается такое, что секса совсем не хочется и это абсолютно нормально. Только если данная ситуация постоянно повторяется, то у вас серьезная проблема. Сейчас мы расскажем, в чем может быть дело.

Конечно же, первая причина в стрессе. Любому человеку знакомо, днем — это дела на работе, а после ждет еще список домашних дел. Так вот, дневные проблемы способны завлечь человека так, что ему совсем ничего не будет хотеться, в том числе, и своего партнера. В этом случае необходимо прописать в своем графике время ухода за собой — это может быть медитация, поход к косметологу и пр, что поможет расслабиться и избавиться от стресса.

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Сбитый режим сна и его недостаток тоже способны повлиять на либидо человека. Возможно, ты тот самый человек, которому приходится вставать очень рано, чтобы отправиться на работу/учебу, именно по этой причине ты не высыпаешься. Только если находиться в таком состоянии достаточно продолжительное время, то влечение к противоположному полу снижается. Отложи свой девайс, чтобы он не отвлекал тебя перед сном и прикупи парочку аромамасел, чтобы расслабиться перед сном.

Неприязнь собственного тела и дискомфорт в собственном теле — это те факторы, которые влияют на либидо. Нужно принимать себя как в одежде, так и в обнаженном виде. Страх — это то, что влияет на психику, в результате чего секс в паре становится редкостью. Тут в помощь придут бодипозитивные практики, которые помогут стать более уверенным в себе. Начните заниматься йогой, для девушек пользой будет красивое белье и макияж.

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Даже боль во время секса может снижать влечение к противоположному полу, в данном случае речь пойдет о женщинах и их ощущениях. Как правило, боль — это свидетельство каких-то гинекологических заболеваний, которые и приносят дискомфорт вместе с болевыми ощущениями. В этом случае не нужно оставлять все на потом, лучше обратиться немедленно к врачу, который назначит лечение. Если же все дело не в этом, тогда нужно найти позы с партнером во время секса, в которых таких ощущений не будет.

Проблемы с психическим здоровьем всегда влияют на сексуальное влечение. Если в данный момент вы боретесь с депрессией, часто находитесь в состоянии тревожности и имеете другие психические проблемы, то с этим нужно что-то делать, а именно, обратитесь к психологу, чтобы все исправить. В противном случае, ваш партнер может подумать, что вы потеряли к нему интерес и отношения закончатся.

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