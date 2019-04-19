Когнитивные искажения и их влияние на человека

Появление негативных мыслей и депрессии имеет ряд определенных причин. Они могут быть действительно значимыми, исходящими изнутри, но часто на состояние человека так же влияют и окружающие раздражители. Их работа не всегда ограничивается воздействием на человека, они могут просто выполнять свою функцию и не мешать людям. Но при сильных расстройствах разум человека будет воспринимать их как агрессор, не позволяющий правильно оценивать окружающую обстановку. Психологи так же относят к одним из главных причин появления психологических расстройств когнитивные искажения. Их природа не до конца изучена, но они точно могут оказать сильное влияние на человека и его действия.

1. Черно- белое восприятие

Человек с подобным искажением воспринимает действительность в двух крайностях: он не может справиться с осознанием того, что вещь или событий не может быть полностью белым или черным. Они включают множество нюансов, позволяющих верить судьбу и видеть, что восприятие реальности не должно быть однообразным. Даже в идеальном мире не существует абсолютного совершенства. Если оценивать возможности и опыт только с двух сторон, можно столкнуться с серьезной подавленностью, ведь восприятие не будет равно действительности. Данный подход лишь будет давать очередные поводы для частого разочарования, любые поступки перестанут совпадать с ожиданиями, которые были действительно завышены. Существует специальный термин, определяющий появление определенной ошибки в восприятии — дихотомическое мышление. Без промежуточных результатов не получится составить правильную картину.

Читайте также: Со временем мозг привыкает к негативу

2. Без внимания к положительному

Отказ от похвалы или её игнорирование часто возникает из-за низкой самооценки или невозможности человека быть примером для подражания, нравиться окружающим. Обесценивание положительного является одним из главных когнитивных искажений. Человек останавливается лишь на негативе, не может справиться с тем, что плохие события тоже оказывают влияние на его психику. Когда же происходит положительное, никто не собирается ставить его выше или запоминать опыт, который принесли данные события. Человек платит огромную цену за подобное поведение — он не видит позитива и старается отгородиться от положительных слов в свой адрес. Для ухода от этого следует полюбить возможность становиться лучше, не забывать о похвале и хорошем настроении.

Читайте также: Плохие мысли? Вон из головы!

3. Ранние выводы

Поспешность в принятии решений, как и в выводах не помогает, а делает лишь хуже. Она может дать быстрый старт для развития событий, но зачастую негативно влияет на результат. Если человек видит негатив заранее, он настроен на плохой исход событий. Но стоит ему задуматься над ненужностью поспешности, сразу пропадает ощущение того, что из плохого нельзя сделать хорошего. Стоит поверить, что черное можно превратить в белое, если сильно постараться.

Читайте также: Почему нельзя блокировать негативные мысли

Фото: intermarium.news

