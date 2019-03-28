Существует множество материалов и книг, посвященных взаимодействию с подростками. Они не особенные или необычные, просто к ним нужен определенный подход. За количество прожитых лет подростки усвоили довольно многое, их процесс социализации продолжается и набирает обороты. И неправильное общение, резкие слова могут стать реальной причиной для отказа от нормальных взаимоотношений с ними. Если детская психика еще не окрепла, то психика человека подросткового возраста уже находится в укрепленном состоянии. Не всегда существует способность воспринимать критику, он может резко среагировать или уйти без причины, но данные действия не служат поводом для отказа от хорошего общения. Ведь оно формируется из множества факторов. Ниже можно узнать, что действительно важно и нужно для хорошего контакта.

1. Установка границ

Для полного и исчерпывающего ответа о допустимых границах подростка следует проводить большие исследования. Но и они не покажут правильного результата. Человек и его желания, мечты, стремления, особенности и страхи - всё сидит глубоко внутри и иногда не хочет быть показанным для окружающих и этого мира. Если подросток начинает требовать расширить его границы и отойти на правильное расстояние, возможно, данный вариант будет гораздо предпочтительнее, чем нагло лезть в душу и стараться помочь. Зачастую молодые ребята в возрасте от 12 до 15 лет сталкиваются с вещами, кажущимися им настоящей катастрофой. Если взрослый нарушит границы, когда видит опасность для ребенка, то в данной ситуации его поведение будет правильным. Но не стоит постоянно стоять рядом и следить за количеством друзей в социальных сетях.

2. Уважение к выбору

Частой ситуацией или камнем преткновения во взаимоотношениях родителей с подростками является неумение уважать выбор своего ребенка. Если он видит, что мама или папа начинает игнорировать вопросы или отказывается от интересного предложения, то желание общаться сразу же пропадает. Ребенок впадает в состояние, когда не может определить, почему родители не могут начать уважать его мнение или выбор. Да, подросток не до конца понимает собственные желания и может ошибаться. Но как он будет учиться на ошибках, если родители не могут позволить шагнуть в сторону? Уважать выбор и стремиться к ответному уважению - залог хорошего общения.

3. Проявление тактичности

Когда происходит ссора или не сходятся взгляды на определенную вещь, родитель и подросток расходятся по комнатам и начинают играть в интересную игру. Молодые девушки и парни часто бояться навязываться, но как можно обижаться на родителей слишком долго и таить обиду за простое замечание или резкое слово! Они тоже имеют множество забот и дел, могут расстраиваться или злиться - нужно уметь принимать их в любом состоянии. Так же должны и родители относиться к уже взрослому ребенку. Не нужно постоянно указывать на недостатки или ловить на минусах. Достаточно просто вместе встать на путь избавления от них.

фото: heintzlaw.com

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