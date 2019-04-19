Важные правила для общения с подростком

Взаимодействие с подростком не стоит начинать с претензий или недовольств, не нужно ограничивать его свободу и стараться влезть в личные границы. Первая часть важных правил для общения с подростками показала, что последние имеют право быть услышанными, понятыми и не загнанными в угол. В общении не главное — показать важные качества или постараться встать на ступень выше. Нужно постараться стать другом, помощником и хорошим родителем. В этом нелегком деле хорошо помогут правила, позволяющие наладить хороший контакт.

1. Баланс свободы и заботы

Подростки не могут смириться с тем, что родители постоянно звонят и не отпускают поздно гулять. Он буквально становятся надзирателями, не дающими личной свободы. Когда мальчик или девочка входят в подростковый возраст, они начинают остро ощущать взросление или же желание казаться взрослыми. Поэтому при постоянном контроле родителей начинает развиваться желание закрыться в комнате и проводить в одиночестве большую часть времени. Родителям стоит научиться балансировать на грани между свободой и сильной заботой. Дети начнут ощущать спокойствие и комфорт, когда поймут — мама и папа доверяют, но при этом заботятся и ждут домой до десяти вечера. Когда взаимоотношения станут доверительными, они начнут радовать обе стороны.

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2. Получение удовольствия

Многие сталкивались с приятным ощущением после общения, когда хочется вернуться к человеку и продолжить интересный разговор. Когда родители и дети начинают нормально разговаривать, зачастую диалог не складывается из-за неправильного восприятия желаний и действий каждой стороны. Если мама или отец думает о ребенке и старается узнать новое о его жизни, то подросток закрепощается и боится начать говорить на важные темы. Ему не страшно получить осуждение, скорее, он не хочет, чтобы родителям было скучно. При получении удовольствия от общения обе стороны начинают ощущать — важна любая информации. Она имеет цену и вес, её нужно принимать и правильно понимать. Чтобы разговоры не состояли из однотипных ответов, следует искать интересные темы и не бояться быть непонятыми.

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3. Мысли о будущем

Говорить о будущем нужно, чтобы иметь четкое представление о мечтах и целях, ориентироваться на их исполнение. Если ребенок начинает делиться планами, он хочет, чтобы родитель помог или поучаствовал в осуществлении мечты. Для реальной помощи не нужно множество сил или материальных благ, нужно лишь дать подростку понять: ему дается свобода выбора, его желания будут учтены. После подобных слов ободрения следует выслушать ребенка и дать ему возможность выговориться. Когда он выскажет собственные мысли и планы, можно заняться составлением списка желаний. Пусть подросток перестанет рассчитывать на исполнение желаний, а столкнется с их реальным воплощением в жизнь.

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Фото: aptparenting.com