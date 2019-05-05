Инструкция для обсуждения с ребенком плохого события из жизни

Готовность помогать ребенку в процессе получения знаний — это не только умение решать задачи на движение или рассказ о правилах этикета. За период становления личности и развития важных качеств ребенок сталкивается с множеством преград. Он не будет бояться ошибок или промахов, если родители научат его правильно относиться к плохим событиям из жизни. Нелегкие разговоры могут быть на разные темы, но основа, позволяющая создать правильную атмосферу и придвинуться ближе к ребенку, заключается в умении создать безопасность для малыша. Избегание подобных разговоров только усугубит положение, ребенок будет чувствовать неготовность родителя помочь, поддержать и направить на правильный путь. Разговор всегда лучше начинать взрослым. Дети могут не справляться с эмоциями или бояться делиться личным — их выбор и правильное отношение родителя решат, каким буде исход разговора. Существуют специальные советы, помогающие правильно построить диалог с ребенком, когда речь заходит о плохом событии.

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1. План разговора и правильное время

Для более четкого и точного разговора нужно составить приблизительный план вопросов и советов, которые могли бы пригодиться ребенку. Спонтанность — не всегда хорошо. Она может испугать малыша, ребенок часто начинает чувствовать давление и бояться отвечать на различные вопросы. Чтобы у него не возникало чувство вины из-за причины разговора или действий, совершенных неправильно, следует заранее дать понять, что наказание может сделать лишь хуже. Плохое событий нужно и важно обсудить, даже если ребенок был его участником Без подобных разговоров малыш начнет замыкаться в себе, бояться идти на контакт во взрослым. Не стоит забывать и о правильном времени. Если ребенок устал или нервничает, лучше отложить беседу на вечер. Его состояние должно располагать к разговору.

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2. Важно делиться чувствами и переживаниями

Возможно, ребенок уже имеет опыт разговора с психологом со школы или другими взрослыми людьми, желающими помочь в сложных ситуациях. Они могли не проявлять сильного желания или не показывать собственных чувств, скрывая их за маской. Данный прием часто используется для обратного проявления чувств малышом — он должен открыться и попытаться поделиться плохим событием. Зачастую ребенок закрывается еще больше. Родитель не должен стесняться проявления чувств и эмоций. Их наличие только улучшает взаимоотношения между двумя беседующими людьми. Они становятся ближе и чувствуют важность такого общения.

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3. Честность и легкость в общении

Нужно позволить подростку или малышу почувствовать свободу и дать возможность не рассказывать всей правды. У каждого бывают личные границы, их нарушение может закончиться еще более печальными последствиями, чем испорченные взаимоотношения между родителями и детьми. Честность со стороны первых всегда важна из-за их оказываемого влияния на младшее поколение. Если разговор будет строиться на постоянных упреках или обманах, не получится достичь хорошего эффекта. Нужно помочь ребенку справиться с навалившимся грузом или резкой сменой настроения, а не давать ему повода для выяснения подробностей.

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Фото привью: snogsshibatelnaya.ru